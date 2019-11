APD recauda fondos en Murcia para Cruz Roja en favor de los afectados por la DANA

El evento, que tuvo lugar en Santomera, contó con la participación de multitud de personas y entidades, que con sus aportaciones contribuyeron al proyecto 'Vuelta a casa' de la Cruz Roja en favor de los damnificados por la DANA, según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

En su intervención inicial, el consejero director general de APD, Enrique Sánchez de León, ha señalado que las empresas, hoy en día, contribuyen a la mejora y sostenibilidad a corto plazo en el lugar en el que se encuentra. No solo se trata de mejorar la reputación y confianza, sino de construir a un mundo mejor. También se ha contado con la intervención de Tomás Fuertes, presidente de APD en Murcia, que ha animado a crecerse ante las adversidades.

Por su parte, el presidente Cruz Roja Región Murcia, Faustino Herrero, ha detallado la actividad de la Cruz Roja para ayudar a los afectados por la DANA. Ha afirmado que la "imagen desoladora no hizo más que alentar a toda Murcia para duplicar esfuerzos". También se ha contado con la presencia de Beatriz Ballesteros Palazón, Consejera de Transparencia, Participación y Administración de la Región de Murcia.

A continuación se ha dado paso a la ponencia de Fernando Romay, Ex jugador de Baloncesto, que ha hablado a los asistentes sobre el valor de la diferencia. Teniendo como referencia su carrera, ha señalado la importancia de encontrar lo que te hace diferente, porque eso es lo que te hará genial respecto a los demás. Para Romay, "hay que usar la técnica para ganar partidos, pero utilizar el valor humano para ser y hacerlo mejor".

Le han seguido el resto de ponentes, para mandar un mensaje "esperanzador, motivador e ilusionante". Víctor Tasende, deportista de élite, ha basado su ponencia en el valor del coraje, en la que ha destacado la importancia de sobreponerse a los momentos malos, sacar valor y superarte.

A continuación, Olaf Clavería, teniente coronel de la UME, se ha centrado en el valor del deber. Durante los acontecimientos generados por la DANA, Clavería asegura que la situación era muy complicada, superando todo lo que habían visto hasta entonces, sobretodo por la cantidad de gente que se tuvo que ayudar. 1400 militares estuvieron desplegados, entre tierra, aire y mar; y se rescataron más de 1000 personas por vía aérea.

Por último, Javier Luxor, mentalista nº 1 de Europa, ha profundizado en el valor de la mente. Luxor ha asegurado que en ocasiones no somos capaces de ver oportunidades porque no sabemos cambiar nuestra forma de ver la realidad, y es necesario cambiar la forma de pensar para ver oportunidades donde no las hay. Interactuó con los asistentes con juegos que ponían de manifiesto l posibilidad de cambiar la mente para ver esas oportunidades.

La jornada, que contó con la actuación final de Belter Soul, ha sido un éxito en cuanto a participación y recaudación, en el que los beneficios son destinados a una buena causa. Un networking solidario que ha vuelto a demostrar la implicación de la sociedad murciana y su ecosistema empresarial con aquellos que más lo necesitan.

