Barbón defiende un presupuesto que defienda el estado de bienestar y la generación de actividad económica

En cuanto a las prioridades que deberán tener las cuentas regionales, Barbón ha indicado que si "tiene que resumir serán las de sostener y priorizar en la defensa del estado de bienestar asturiano, que es garantía de igualdad, y utilizar todos los recursos disponibles para la generación de la actividad económica". Y es que ha destacado que "por primera vez hay partidos que cuestionan este estado de bienestar".

Ahora bien, Barbón ha indicado que las cuentas deben tener "rigor" y ajustarse a la realidad asturiana. En este sentido ha indicado que a la hora de elaborar las mismas existen una serie de limitaciones o condicionantes.

Así, ha relatado que por la parte de los ingresos hay limitaciones que no se pueden obviar y ha añadido que "gracias al PP no existe déficit para este año para las CCAA y gracias al ex ministro del PP, Cristóbal Montoro, se ha privado a esta comunidad de 74 millones de euros del IVA, una cantidad que garantiza se defenderá ante el Gobierno que sea.

Por la parte de los gastos ha pedido Barbón que no se hagan trampas a si mismos y ha destacado que hay ciertas realidades que tampoco se pueden obviar. Ha dicho por ejemplo que que el presupuesto va a crecer en la partida de personal en torno a los 100 millones de euros y eso "es consecuencia directa de acuerdos adoptados en la Cámara por todos los grupos en la pasada legislatura".

Además ha destacado que el coste de prestación de servicios en Asturias se incrementa como consecuencia de un factor clave que es el envejecimiento de la población y en tercer lugar el presupuesto en vigor establecen inversiones de carácter plurianual que deben aparecer si o si en las nuevas cuentas.

"Con esas limitaciones y ese ajuste a la realidad traeremos ese borrador con el ánimo de diálogo con todos los grupos y de la escucha activa de sus prioridades", ha dicho Barbón, que ha aprovechado para destacar que el acuerdo anunciado este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y el documento firmado es bueno para Asturias y para estos presupuestos porque habla de políticas sociales.

Barbón respondía así a la pregunta plantada por la portavoz de IU, Ángela Vallina, sobre las prioridades que han de guiar la elaboración de los próximos presupuestos regionales.

IU TIENDE LA MANO PARA UNAS CUENTAS SOCIALES

Desde IU, Ángela Vallina, ha indicado que es necesario plantear esta cuestión en positivo ya que no debería haber ninguna dificultad para que las cuentas salgan adelante ya que el Parlamento cuenta con una mayoría de izquierda.

"Este parlamento debe ser capaz de aprobar un presupuesto., Hoy es más urgente que nunca reforzar las políticas y servicios públicos para hacer frente a los extremismos", ha dicho Vallina.

Vallina ha pedido que "las derechas de aquí o allá" condicionen las cuentas y ha añadido que frente a las balanzas fiscales desde la izquierda plantearán las balanzas sociales justas y equilibradas.

Adrián Barbón ha agradecido el tono y el contenido y aportaciones y ha recordado que su gobierno siempre va a tender la mano al resto de grupos de la Cámara para el diálogo.