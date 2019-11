Aitana Sánchez Gijón, Rafael Álvarez 'El Brujo' y Faemino y Cansado visitarán el Social Antzokia de Basauri desde enero

Según ha informado el Ayuntamiento vizcaíno, la programación para los primeros meses de 2020 está "pensada para todos los públicos" y, junto a "grandes nombres de la escena", incluirá a "algunas de las compañías con mayor proyección del panorama teatral actual, tanto del Estado como de la escena vasca, con especial incidencia en el público infantil, los espectadores y espectadoras del futuro".

La venta de entradas de estos espectáculos para los socios comenzará el lunes 25 de noviembre y finalizarán el lunes 2 de diciembre. Un día después, el 3 de diciembre, se pondrán a la venta las entradas, por los canales habituales, para el público en general.

En el apartado teatral, la temporada comenzará el 11 de enero con la compañía valenciana Wichita Co, que presentará la obra 'What is love. Baby don't hurt me', basada en el clásico de Chejov 'Ivánov'. También pasarán por el escenario del Social Antzokia la compañía de Aragón Teatro del Temple, con 'Don Quijote somos todos' (22 de febrero) y los madrileños Corps D'ulan, con 'Meninas', un espectáculo con música en directo (4 de abril).

Además, la programación incluye el humor de Sexpeare, con 'Ronejo' (2 de mayo) y la versión teatral de la película de la conocida película cubana 'Fresa y Chocolate' (9 de mayo).

Rafael Álvarez 'El Brujo' y Aitana Sánchez Gijón, junto con la compañía de danza Losdedae, volverán al Social Antzokia con sus nuevos espectáculos, 'Dos tablas y una pasión' (25 de abril) y 'Juana' (16 de mayo), respectivamente.

Las compañías vascas también tendrán presencia en la programación del Social Antzokia, con los espectáculos de Artedrama, 'Zaldi urdina' (7 de febrero), de Tanttaka, 'Deje su mensaje después de la señal' (15 de febrero), de Pez Limbo, 'Harri, orri, har' (27 de marzo), y de El Mono Habitado, '¡Ave, Osos!' (23 de mayo).

En el capítulo musical, el festival Maz Basauri, que incluye las actuaciones de los grupos musicales del panorama indie actual, adelantará su habitual fecha de mayo al mes de marzo, en concreto a los días 13, 14, 20 y 21.

En la programación de Musika Gertu, "con conciertos íntimos en el escenario", actuarán Fetén Fetén & Josu González (15 de enero), Bizkay Bay Jazz Collective (19 de febrero) y Maider Zabalegi (18 de marzo). Además, el teatro vizcaíno acogerá la ópera 'Don Giovanni', de Wolfgang Amadeus Mozart, con la compañía Ópera 2001 (28 de marzo).

Por otra parte, el concierto de Mastodonte, con Asier Etxeandia y Enrico Barbado, que se había previsto para el 25 de enero, se ha trasladado al mes de noviembre. Según ha explicado el Ayuntamiento, la devolución del importe de las entradas vendidas con antelación se realizará por el mismo cauce por el que hayan sido adquiridas.

DANZA

Además del espectáculo 'Juana' de Losdedae, la danza estará presente en el Social Antzokia con la compañía vasca Kukai y su nuevo espectáculo 'Gauekoak' (18 de enero), una coreografía de Jon Maya con música en directo.

Por otro lado, el humor de Faemino y Cansado regresará a Basauricon un nuevo espectáculo, '17 veces' (el 29 de febrero), y el circo llegará de la mano de la compañía andaluza Vaivén Circo y su montaje 'Esencial' (7 de marzo).

Además, la compañía Cancamisa estrenará en el Social Antzokia su segundo espectáculo de magia, 'El mago de la botella y otras historias de magia' (el 2 de febrero).

La programación infantil acogerá la presentación de los nuevos espectáculos de compañías de Euskadi, Cataluña y Andalucía, con nombres como A la Sombrita Teatro con 'El tesoro de Barracuda' (12 de enero), Xirriquiteula Teatre con 'Laika' (9 de febrero) y La Baldufa con 'Safari' (8 de marzo).

También estarán en el escenario del Social Antzokia los espectáculos en euskera 'Pinotxo', de Gorakada (26 de enero), 'Hansel eta Gretel', de Borobil Teatroa (1 de marzo), 'Gizon Zoriontsuaren alkandora', de Teatro Paraíso (26 de abril), y 'Bizi dantza', con Pirritx, Porrotx eta Marimotots (10 de mayo).