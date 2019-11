La ONCE galardona a 20minutos con el Premio Solidarios

La ONCE ha concedido a 20minutos el premio Solidarios Comunidad de Madrid en la categoría de Programa, Articulo o Proyecto de Comunicación por su "interés en las personas con discapacidad", ha anunciado la organización en un comunicado.

El galardón distingue a 20minutos no sólo por hacerse eco de las reivindicaciones de los discapacitados, "sino por ocuparse de aquellos otros temas que les preocupan y ocupan, desde la educación de niños y jóvenes con enfermedades raras o discapacidad, libros adaptados para las personas con dificultades lectoras hasta las inquietudes de futuro de los jóvenes con discapacidad".

Otros premiados han sido la Fundación Menudos Corazones, Pablo Santaeufemia, Leroy Merlin, y el Servicio de Atención al Ciudadano 012.

Otras categorías

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el Premio Solidarios es para la Fundacion Menudos Corazones por su "labor en favor de los niños con cardiopatías congénitas".

La ONG, fundada hace 16 años, "dedica todos sus esfuerzos, experiencia, conocimiento e ilusión a mejorar sus vidas y las de sus familias", señala la ONCE.

Estas cardiopatías en España suponen la patología congénita grave de mayor incidencia, ocho de cada mil niños que nacen poseen esta discapacidad invisible.

Pablo Santaeufemia ha ganado el Solidarios a la Persona Física, por su preocupación y trabajo sobre el emprendimiento social, lo que le llevado a ser uno de los 30 jóvenes europeos más influyentes en el área de emprendimiento social y además uno de los creadores de la empresa Bridge for Billions, una incubadora online que ayuda a emprendedores de todo el mundo a dar forma, definir y desarrollar su negocio con la ayuda de un mentor.

En la categoría de Empresa, el galardón es para Leroy Merlin, por su labor por el empleo de las personas con discapacidad, ya que cuenta con 10.000 empleados en España, de los que el 52% de los empleados son mujeres, cerrando además 2018 con más de 300 colaboradores con discapacidad.

En el apartado de Administración Pública, el Premio Solidarios es para el Servicio de Atención al Ciudadano 012 de la Comunidad de Madrid, porque el 45 % de la plantilla son personas con discapacidad.

"Ellas son el auténtico motor de este servicio al ciudadano, que opera las 24 horas del día los 365 días al año", señala el comunicado de la ONCE. "El teléfono 012 de atención ciudadana de la Comunidad de Madrid atendió 3,6 millones de llamadas en 2018, de las cuales dos millones fueron llamadas directas y el resto alertas o respuestas a través del chat online o correos electrónicos.

El jurado de los premios ha estado formado por Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Mª Teresa Rodríguez Peco, presidenta del Consejo Territorial ONCE Madrid; Luis Natalio Royo Paz, delegado territorial ONCE Madrid; Yolanda Sofía Millán García, jefa de Servicios de Inclusión Activa de la Comunidad de Madrid; Óscar Moral Ortega, presidente del CERMI Madrid; Antonio Llorente Simón, presidente de la Plataforma del Tercer Sector Madrid; y Mayte Antona López: vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.