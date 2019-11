Chelo García Cortés denuncia sentirse "utilizada" por Isabel Pantoja

Han pasado ya cuatro meses desde que finalizó una de las ediciones más mediáticas de Supervivientes. En su última entrega, el programa de Telecinco llevó como flamante estrella a Isabel Pantoja, que se reencontró, entre otras, con Chelo García Cortés, una vieja conocida con la que no se dirigía la palabra desde hace varios años.

Ahora, tras su paso por Honduras, la colaboradora de Sálvame ha denunciado sentirse “utilizada” por la tonadillera durante su estancia en la isla, donde mantuvieron, a priori, una buena relación. Chelo García Cortés ha abierto su corazón en una entrevista publicada en la revista Semana y realizada por su compañera de plató en Telecinco María Patiño.

"Me hubiera gustado que se hubiera preocupado por mí cuando me caí, recibir una llamada… Todo esto se lo he dicho", ha afirmado Chelo con rotundidad. De esta forma, la gallega ha lamentado la falta de apoyo de su compañera de reality cuando atravesó un mal momento tras su lesión en la pierna, que le obligó, incluso, a pasar por el quirófano.

Una dolencia que le ha acompañado durante los últimos meses, convirtiéndolos en "los más duros de mi vida", según ha afirmado. A esta mala racha, además, se le ha unido el bache que Chelo ha atravesado en su relación con Marta, que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, alejada de los focos y las cámaras.

“No valoré el daño moral. No me lo ha querido transmitir por amor. De mí, se pueden reír, pero he sufrido mucho al comprobar el daño que se le había hecho a mi vuelta del concurso”, ha explicado Chelo.

Pero no todo han sido malas noticias en los últimos meses para Chelo. El pasado mes de octubre, tras más de 50 días de baja por su aparatoso accidente, la televisiva regresó a Sálvame por todo alto, inaugurando una puerta en los estudios de Mediaset que lleva su nombre. Curiosamente, es el mismo acceso en el que se tropezó y donde se produjo el fatal incidente.