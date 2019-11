Hugo, novio de Adara ('GH VIP'), rompe su silencio: se siente "despellejado" por ella y, si se separan, luchará por su hijo

Hugo Sierra, novio de Adara, concursante de Gran Hermano VIP 7, ha roto su silencio semanas después de ver cómo ella se ha enamorado de otra persona en el reality de Telecinco.

Tras abandonar los platós de Mediaset, desde donde apoyaba a su chica, ahora habla por fin, vía exclusiva, de todo lo que está pasando.

"Estoy bastante mejor que cuando me retiré del plató. Estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho. La idea de ir a Madrid a que me pusieran imágenes dolorosas me ponía enfermo. Me derrumbé", asegura a Lecturasel exconcursante del mismo reality, pero de anónimos. "Me ha despellejado", afirma.

Adara contó en la casa que no tenían relaciones íntimas desde hacía tiempo por "inapetencia sexual" por parte de Hugo. Sin embargo, él cuenta otra versión: "No me acostaba con Adara por un problema físico tras el parto".

En cuanto a los ataques de su aún novia, asegura: "Me puso de vago, fue de lo que más me dolió, muchísimo. No me merecía eso. Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas".

Y de si siguen siendo pareja, dice: "Hasta que ella no salga, no puedo decir nada, pero nuestra relación pinta muy mal. Creo que cuando me vea, le va a cambiar el pensamiento". Eso sí, deja muy claro que luchará por el hijo que tienen en común: "Si nos separamos, lucharé por mi hijo", sentencia.