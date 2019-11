Lágrimas, risas y emocionantes actuaciones con los 'coaches': así finalizaron las batallas de 'La Voz Kids'

Las batallas de La Voz Kids llegaron a su fin este martes y dejaron momentos memorables en la historia del concurso de Antena 3, que la próxima semana arrancará con la tercera y última fase del programa: los Asaltos.

Los coachesDavid Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi, junto a sus asesores, cerraron sus equipos. Así, Bisbal y Niña Pastori se quedaron con Maksym Pashnyk, quien cantó con Victoria Herraiz y Berta Luna Beauty and the Beast. Por otro lado, Ana Escudero fue la siguiente elegida por el almeriense, tras interpretar Out here on my own, de Irene Cara, con Alicia Pétina y Lucía Souto.

Por su parte, Vanesa Martín y Pastora Soler se decantaron por la voz de Patricia García, que cantó Mientes con Esperanza Bonelo y Manuela Gómez; y por el talento de Aysha Bengoetxea, que interpretó When we were young, con Laura Muñoz y Evelyn Condrow. A continuación, las lágrimas las trajeron Rosario y Lolita Flores: Paola Casas, Juan Manuel Segovia y María Expósito cantaron 90 minutos,de India Martínez.

Las hermanas Flores escogieron a Paola Casas y, después, a Marta Pérez, quien cantó A natural Woman con Claudia Saura y Ruslana Panchyshyna. Finalmente, Melendi y Arkano tomaron la última decisión y eligieron a Sara Gálvez, que entonó Looking for Paradise con Enshar Ghateh y Pablo Monge.

Los 'coaches' se suben al escenario con los pequeños

Los jueces también se animaron a cantar, protagonizando emocionantes actuaciones con algunos de los niños. La primera en subirse al escenario fue Niña Pastori, que cantó con Manuela Gómez el tema Una moneda tiré yo al agua y, después, La habitación junto a Juan Manuel Segovia y María Calero. Por su parte, David Bisbal interpretó Culpable con Esperanza Bonelo.

Pastora Soler cantó además su propia canción, Quédate conmigo, con la talent Laura Muñoz; y Vanesa Martín aprovechó para cantar 90 minutos con Paola Casas, Juan Manuel Segovia y María Expósito, ante las lágrimas de Lolita Flores.