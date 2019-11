Jordi, en 'First dates': "Me considero como Tony Stark, un genio multimillonario, playboy y filántropo"

Jordi llegó este martes un poco despistado a First dates porque nada más cruzar la puerta del restaurante de Cuatro y ver a Carlos Sobera comentó: "¿Eres Carlos?", provocando la sorpresa del presentador.

Pero al llegar a la barra, el barman le saludó y el comensal le preguntó su nombre. Tan pasmado se quedó Roure por la pregunta que incluso dudó: "Eh, Matías".

Tras esta curiosa llegada, el leridano se presentó señalando que "Me considero el Tony Stark de la ingeniería informática: genio, multimillonario, playboy y filántropo" y, tras finalizar su frase, guiñó el ojo a cámara.

Y añadió que "yo soy mi pasión, lo tengo súper claro. Me, Myself, and I. También soy muy friki y me encantan la informática, los ordenadores y la tecnología", admitió sin complejos el estudiante de ingeniería.

Su cita fue Lisa, una rusa de 21 años afincada en Guipúzcoa, que comentó: "Soy rusa, pero en algunos puntos me siento más española que rusa porque soy bastante abierta y me gusta salir de fiesta".

En la cena hablaron de los idiomas que hablada Lisa, que comentó que en solo un año ya hablaba español [aparte de francés, inglés, catalán y ruso] ya que "es mi carrera y tengo que aprender mucho de la lengua".

También charlaron sobre sus anteriores relaciones: "Cuando los chicos saben que eres extranjera no te toman en serio, piensan que está aquí de vacaciones y solo quieren algo de una noche. Eso me indigna porque busco algo más estable", señaló Lisa.

Al final, Jordi reconoció que no tendría una segunda cita con Lisa porque "pero estoy abierto a quedar o ir a tomar algo para seguir conociéndola". Por su parte, la rusa no quiso volver a quedar: "Somos muy diferentes".