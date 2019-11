Pablo Motos afirma en 'El hormiguero' que "no voto por una cuestión de honestidad conmigo mismo"

El hormiguero continuó este martes con la música como protagonista gracias a su invitado, Sergio Dalma.

El cantante acudió al programa de Antena 3 para celebrar sus 30 años de carrera musical y presentar su nuevo trabajo con el que conmemora un aniversario tan redondo, Sergio Dalma. 30...y tanto.

.@SDalmaoficial ha cumplido 30 años de carrera y para celebrarlo ha sacado un disco y un DVD muy especial #DalmaEHpic.twitter.com/oS96OiXFaR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2019

Tras la entrevista, Cristina Pardo entró en el plató para analizar la actualidad política y los resultados de las elecciones del pasado 10 de noviembre.

La actualidad política está que arde y @cristina_pardo nos analiza todo lo que ha pasado estos días #DalmaEHpic.twitter.com/W5bVDp4mNK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 12, 2019

"Tienen que aprender a convivir los de izquierdas y los de derechas, que a cada uno le gustan unas ideas de forma particular y no tienes que estar de acuerdo con alguien para ser su compañero, su amigo e incluso para ser su amante", afirmó Pablo Motos.

El presentador sorprendió a la periodista, al cantante, al público y a los espectadores al comentar que "yo no voto. Cuando hago los programas electorales no voto por una cuestión de honestidad conmigo mismo".

Y añadió que "no lo hago porque no quiero entrevistar a unos candidatos y luego tener que votar a uno de ellos. Esto es una cosa particular".

Y concluyó señalando que "si fuésemos a votar mi mujer y yo a la vez, ella votaría una cosa y yo votaría otra. Y nos queremos desde hace 27 años así que se puede hacer".