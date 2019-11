Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 13 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 13 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Muestra sin miedo tus emociones y déjate llevar por lo que te apetezca en este sentido. Tu lado más apasionado esta hoy en alza y eso te facilita poder buscar pareja si no tienes o disfrutar mucho del juego de la seducción. En cualquier caso, vas a pasarlo muy bien.

Vuelve a ti una relación del pasado que ya habías dejado completamente de lado. Pero algunos asuntos en común te ponen en contacto de nuevo y no te quedará más remedio que hablar con esa persona. Lo mejor es que mantengas un tono amable aunque neutro.

Si hay alguien cerca a quien notas que desagradas mucho, lo cierto es que no puedes hacer gran cosa, salvo alejarte de ella o de él. No todo el mundo puede gustar a todo el mundo. Acéptalo y dedícate a lo tuyo, sin pensar más en lo que dicen o no de ti.

Los amigos, los de verdad, pueden jugar un papel fundamental para acercarte a alguien que desde luego, te atrae un montón. No seas tímido y pídeles el favor sin ningún tipo de miedo porque estarán dispuestos a hacer de puente con esa persona.

Hay muchos objetos cerca que ya no te valen y es el momento de tirarlos, de renovar un poco tu entorno. No te de pena desprenderte de ellos porque en realidad lo importante no es lo material y lo sabes. Haz sitio en tu vida para otras cosas o simplemente deja un espacio abierto.

Dedicarás hoy parte de tu tiempo a los demás, probablemente en una causa solidaria que te interesa mucho y por la que no te importa perder parte de tus horas libres. Te sentirás muy satisfecho con ello. No buscas nada más que eso y su agradecimiento será infinito.

Deja volar tu imaginación y no estés tan apegado hoy a lo material. Visualiza tus deseos, aunque te parezcan imposibles, porque de esa manera puedes impulsarte a llegar más allá y sacar tu mejor yo. En cualquier caso, lo que consigas, poco o mucho, será un éxito.

Baja tus expectativas sobre alguien que al principio te parecía muy de fiar y ahora te estás dando cuenta de que no lo es tanto. No confíes ningún secreto a esa persona porque te puede dejar al descubierto. Es mejor que tengas todas las precauciones posibles.

Desanimarse no debe ser una opción para ti, por mucho que no te guste lo que te digan o que las cosas no estén saliendo a tu gusto. Quizá sea una oportunidad para buscar otras salidas; aprende de los errores, ya que eso te hará ser más sabio.

Te reunirás con amigos o con alguien que te abre algunas puertas a temas muy interesantes y que no habías descubierto aún. Eso te hará cambiar la mirada sobre lo que sucede a tu alrededor. Cuida tu imagen, es importante para tu futuro.

Tomarás una decisión que a ojos de los demás no es demasiado correcta. Pero es tu vida y debes hacer con ella lo que consideres oportuno. Explica tus motivos, pero mantente firme en todo, en especial con aquello que consideras más importante: tu libertad.

Buscas la ayuda de un profesional para un tema de documentos relacionado con el extranjero que es bastante complejo. Asegúrate de estar en buenas manos, pide referencias de esa persona antes de poner en marcha nada ni de pagar ningún dinero.

