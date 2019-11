PRC apoyará Gobierno PSOE-Unidas Podemos si cumple compromisos con Cantabria y no hay concesiones a independentistas

Y es que, según ha revelado Revilla a los medios de comunicación, sobre las 14.15 horas, una vez anunciado el preacuerdo PSOE-Unidas Podemos, Sánchez le ha escrito un mensaje al móvil en el que le aseguraba: "Los términos de nuestro acuerdo permanecen intactos".

En este sentido, Revilla ha aclarado que no requiere nuevas firmas de los compromisos que ya suscribieron, tras las elecciones del 28 de abril, el diputado nacional del PRC, José María Mazón, y el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Sin embargo, Revilla ha recordado a Sánchez que, tras cumplirse por parte del Gobierno el compromiso de la adjudicación del estudio informativo del tren Santander-Bilbao y también la licitación del enlace de la autovía A-67 a Valderredible, el siguiente compromiso "gordo" que necesita hacerse efectivo es la licitación antes de final de año del tramo del AVE desde Palencia a Alar del Rey.

En cuanto a la otra condición del PRC para apoyar al Gobierno PSOE y Unidas Podemos, Revilla ha aclarado que su partido "no apoyaría nunca un Gobierno con participación de partidos independentistas" de los que vulneran la Constitución y están "empeñados" en hacer en Cataluña un referéndum de autodeterminación "ilegal" o un Ejecutivo que haga concesiones al respecto. Según Revilla, para el PRC esa es una "línea roja".

EL PREACUERDO PSOE-UNIDAS PODEMOS, "LA ÚNICA SOLUCIÓN"

Y ya sobre el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, Revilla ha reconocido que, para él, había sido "una sorpresa" que ambos partidos hayan llegado al acuerdo en 30 horas después de las elecciones del pasado domingo, 10 de noviembre, cuando no lo consiguieran durante "seis meses" antes de esos comicios, en los que, además, ambos partidos perdieron votos.

"La pena es que no se haya resuelto antes", ha dicho Revilla, quien, sin embargo, ha considerado que, después después de que el PP se negara a abstenerse y tras el "derrumbe" de Cs el pasado domingo, "la única opción" que tenía el PSOE para formar Gobierno y evitar unas terceras elecciones es "hacer ahora lo que no hizo antes", es decir aceptar un Gobierno en coalición entre socialistas y Unidas Podemos. "Ahora mismo no queda otra solución que esta", ha reiterado el presidente cántabro.

El regionalista ha señalado que lo que su partido desea es que "haya Gobierno", y respecto a su conformación, ha dicho que es el presidente quien tiene esa facultad de llegar a acuerdos y de nombrar a sus ministros.

En relación a la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo y de que haya ministros de la formación de Pablo Iglesias, Revilla ha señalado, a preguntas de los periodistas, que eso "no le quita el sueño". "A mí me da igual. Si son capaces...", ha dicho el regionalista, que ha señalado que lo que importa es que "lo hagan bien".

PIDE A UNIDAS PODEMOS CLARIDAD SOBRE CATALUÑA

Respecto a Unidas Podemos, Revilla sí espera que esta formación "disipe claramente" las dudas sobre su postura sobre Cataluña y el referéndum.

Y es que el regionalista opina que "no puede haber dos voces" en un mismo Gobierno sobre una materia tan importante para España.

Por ello, confía en que "se deje muy clarito" que, sobre Cataluña, "no hay más vía que la negociación", pero sin tolerar "en ningún momento veleidades" en contra de la Constitución o sobre un referéndum que "no se puede hacer" si no se modifica la Carta Magna.

Al margen de esa cuestión, Revilla espera que se constituya el Gobierno "cuanto antes" y, sobre todo que haya Presupuestos, algo que, a su juicio, es lo "más importante" y "la clave" para las comunidades autónomas y para los españoles.