Grezzi declina hablar del secretario del consejo de la EMT y subraya que el objetivo es recuperar el dinero

"Nosotros estamos focalizados en recuperar el dinero. Es lo más importante", ha respondido preguntado por la contratación del secretario del consejo de administración de la EMT tras la sesión que ha celebrado esta jornada la comisión de trabajo que investiga el fraude detectado en la entidad. Asimismo, ha descartado avanzarse "a determinadas cuestiones" y ha apuntado que "en este momento no toca".

El edil ha pedido "mucha tranquilidad" y ha considerado que "lo importante ahora mismo es que hay una investigación en marcha" para conocer todo lo sucedido en torno a la estafa de cuatro millones de euros, al tiempo que ha confiado en la labor de la comisión de trabajo y en que "se va a aclarar todo".

"Lo más importante de todo es recuperar el dinero. Eso es lo más importante ahora mismo. Creo que todos y todas tendríamos que focalizar nuestra atención en recuperar el dinero de ese fraude contra la EMT", ha insistido el responsable municipal.

Preguntado de nuevo por si se llevará a cabo el despido del secretario del consejo de administración de la compañía si así se determina finalmente, Giuseppe Grezzi ha pedido no avanzarse "a determinadas cuestiones". "En este momento no toca", ha manifestado, a la vez que ha reiterado que "lo importante es trabajar por recuperar el dinero".

"ESTAMOS HABLANDO DEL FRAUDE"

"Es lo que queremos nosotros. Estamos focalizados en recuperar el dinero. Es lo más importante", ha repetido, además de considerar que hablar del secretario del consejo de administración es "un tema que es colateral a la comisión y al fraude". Así, ha planteado "por qué trabajar en otra cosa cuando estamos hablando del fraude" y ha insistido en la necesidad de "recuperar el dinero" defraudado.

No obstante, el presidente de la EMT ha indicado que el secretario de su consejo de administración ha posibilitado a la compañía "ahorrar 200.000 euros en cuatro años respecto al equipo anterior" del PP. "Hemos ganado muchos pleitos. El balance del secretario no puede ser más espectacular, poniendo orden en toda la contratación y creando el departamento legal de la EMT que no existía", ha agregado el edil.

Por otro lado, preguntado por si informó al alcalde de que el secretario del consejo trabajaba en el gabinete de abogados del que su cuñado es accionista, Grezzi ha vuelto a hablar de la comisión que investiga el fraude en la Empresa Municipal de Transportes y de su objetivo de "recuperar el dinero" defraudado por ser "lo más importante". "Eso es lo más importante en este momento. Sobre otras cosas creo que no vale la pena comentar", ha agregado.

PAGOS ORDENADOS SIN COMPETENCIAS

Respecto al fraude en esta entidad, el concejal ha insistido, a partir de la sesión de la comisión de trabajo de este martes -en la que ha comparecido la jefa de Gestión de la compañía, María Rayón- en la responsabilidad de la extrabajadora despedida y encargada de administración y en la de la entidad bancaria que ejecutó las transferencias.

"Se ordenaron pagos que no tenía competencias para hacer", ha dicho respecto a la despedida el presidente de la Empresa Municipal de Transportes, además de apuntar que esta exempleada "se saltó los procedimientos".

"Tenía entre sus competencias toda la administración, controlar que estaban las facturas y preparar los documentos de pago para elevarlos a la firma de dos superiores, María Rayón y el gerente de la empresa -Josep Enric García-. Si se hubiera opuesto a la firma -de las transferencias- nunca se hubiera hecho el fraude porque hubiera quedado evidente que no teníamos ninguna operación ni en Hong Kong ni en China. Y también si el banco no hubiera aceptado", ha asegurado Grezzi.