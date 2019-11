Puig veu una "gran notícia" el preacord, Oltra mostra alegria i Dalmau espera que siga "fructífer" com el Botànic

Aquestes han sigut les reaccions dels tres actors que van rubricar el passat 12 de juny l'acord per a conformar a la Comunitat Valenciana el Govern del Botànic II, un govern de coalició que integra les tres forces en l'Executiu valencià, després d'una primera legislatura (2015-19) en la qual van estar dins PSPV i Compromís, amb Podem com a agent extern.

"El preacord per a un govern progressista a Espanya és una gran notícia per als valencians i valencianes que naix amb la determinació d'enfortir les autonomies, garantir els drets socials i la igualtat entre tots els espanyols, la qual cosa inclou un finançament just", ha destacat Ximo Puig en el seu Twitter, que ha acompanyat amb una fotografia seua amb el president Pedro Sánchez.

Mónica Oltra, a més de la seua manifestació visual de goig a través del gif d'eixa pel·lícula que aborda les emocions humanes, ha indicat després de la firma de l'acord: "La borsa del mercat d'hormones informa: Cotitza a la baixa la testosterona. Espectacular revaloració de l'oxitocina. Així, molt més fàcil tot. I quant ens alegrem!!!".

Ha agregat que ara "toca govern: finançament, regularització del deute, infraestructures, protecció del territori, finançament de la dependència, defensa de l'agricultura valenciana, etc".

Posteriorment, en declaracions remeses als mitjans ha reconegut que el PSOE i Podem "s'hagen mirat en espills com el de la Comunitat Valenciana", on l'acord del Botànic "va situar la seqüència per a pactar en un govern primer el 'què', després el 'com' i després el 'qui'".

El vicepresident Dalmau ha indicat en el seu compte de Twitter que hui "és un dia molt important" perquè la firma del preacord per al govern progressista de coalició PSOE-Podem "obri una nova etapa en l'Estat espanyol" que espera siga "igual de fructífera que està sent amb el govern autonòmic valencià del Botànic".

També s'han pronunciat algun que altre membre del Consell com la responsable de Transparència, Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida), que a més d'un gif dels minions botant ha apuntat: "Hui és un dia històric, per fi anem a tindre un govern progressista de coalició que va a fer possible les polítiques socials que milloren les condicions de vida de la ciutadania. Era d'extrema necessitat i ho hem fet realitat".

La titular d'Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), ha celebrat també la notícia: "Eixir del desbloqueig i avançar. Eixir de la irresponsabilitat i acordar. I aleshores els acords afloren, a vegades tan ràpid que una es pregunta si pagava la pena el desgast social i els 6 mesos que han ajudat a l'extrema dreta a cavalcar còmodament. Benvinguts els acords".

També el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu (Compromís), molt actiu en Twitter, ha reaccionat al preacord: "Atents al pròxim esdeveniment històric que es produirà en el nostre planeta amb un govern de progrés a Espanya i un altre a València. Els esquirols podran creuar de Madrid al mar saltant de botànic en botànic". A més, ha afegit en clau d'humor: "Digueu-me que del 28A a el 10N tot ha sigut un somni de Resines".

Entre els candidats valencians al Congrés en aquestes eleccions, Joan Baldoví (Compromís) ha escrit en el seu compte de la xarxa social que "un preacord progressista és una bona notícia" per als qui defenen la política útil. "Més Compromís sempre sumarem per un acord d'esquerres que atenga com toca les reivindicacions valencianes, ara toca concretar", ha afegit.

El cap de llista d'Unides Podem per València, Héctor Illueca, ha recordat que "els drets socials es conquisten amb tenacitat" i ha donat les gràcies a tots els que els han recolzat "en els moments difícils". "Gràcies als qui no es van rendir, ni es van agenollar, ni es van vendre. Comença una nova etapa a Espanya", ha asseverat.

CRÍTIQUES DE CS, PP I MULET

La número 1 de Cs per València, María Muñoz, ha assenyalat que "Morfeo va ser una excusa barata de Sánchez" i ja es veu que "l'habitació del pànic existia" perquè Sánchez i Iglesias han aconseguit un acord "en menys de 48 hores. "Que els diputats del PSOE i Podem sumen 155 ha de ser un senyal", ha agregat.

El cap de llista del PP per València, Belén Hoyo, s'ha limitat a retuitejar reaccions d'alguns companys de partit com Teodoro García Egea, qui ha qualificat l'abraçada entre Sánchez i Iglesias com "el de l'atur i la recessió".

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha sigut crític: "136 milions d'euros gastats a portar-nos a eleccions per a posar-se d'acord en 15 minuts després d'haver portat a l'extrema dreta a màxims vergonyosos... hipòcrites i irresponsables! Ara que vaja tot bé...". Ha acompanyat les seues paraules un muntatge fotogràfic del moment de l'abraçada entre Iglesias i Sánchez al costat d'una altra abraçada, en aquest cas de dos Teletubbies.

REACCIONS EN LES CORTS

Per la seua banda, el president de Les Corts, Enric Morera, ha apuntat que "pareix que no era tan difícil" arribar a un acord: "Només calia mirar el País Valencià i l'Acord del Botànic o Portugal. En fi, pel camí s'ha quedat Albert Rivera. Nosaltres, a traduir l'Agenda Valenciana".

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha lamentat que "PSOE, Podem i nacionalistes es riuen dels espanyols i aconsegueixen en 24 hores el que no van aconseguir en 6 mesos. Just quan Fiscalia anuncia que la sentència dels ERO es publicarà dimarts". A més, ha advertit: "Primeres conseqüències: l'IBEX35 entra en pèrdues i Pedro Sánchez no podrà dormir".

La portaveu i presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmat en un comunicat que "s'ha consumat el que volia Sánchez, que és el poder pel poder i amb un govern molt radical que no tindrà en compte els interessos dels valencians".

"El lògic haguera sigut que si Sánchez haguera volgut un govern constitucionalista que done resposta als grans reptes que té Espanya, haguera cridat al líder de l'oposició" però "ha preferit pactar amb els radicals".

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha sigut explícita: "Gran dia!! Tremenda alegria! Ara comença una nova etapa també per a Espanya. Un govern de coalició progressista al servici de la gent".

El síndic socialista, Manolo Mata, ha celebrat que "Espanya s'està 'botanitzant'" i ha agregat que "qualsevol esforç per Espanya paga la pena". "El Botànic és l'exemple que es poden fer polítiques progressistes des d'una pluralitat i diversitat molt important. Jo crec que cal oblidar el passat immediat i fer una aposta de futur", ha dit.

Per la seua banda, des de Vox València han retuitejat el missatge del seu líder, Santiago Abascal, en el qual lamenta que "el PSOE s'abraça al comunisme bolivariano, als aliats d'un colp d'estat, a la mitat d'un colp d'estat".