Marisa Gallén i l'empresa Point, entre els Premis Nacionals de Disseny

Així ho ha avançat l'alcalde de València, Joan Ribó, qui ho ha qualificat com "una magnífica notícia" que posa en relleu que el disseny valencià "està agafant molta força". Això permet que la creació valenciana "estiga a la vista de tot el món i siga reconeguda per l'Estat".

El primer edil ha subratllat així mateix que tant Gallén com Vicente Pons -director comercial de Point- han sigut dos de les persones que han treballat "des del món privat" per a aconseguir que València siga la Capital Mundial del Disseny de l'any 2022. De fet, tots dos van formar part de la comitiva que va viatjar el passat mes d'octubre a Hyderabad (l'Índia) per a arreplegar el testimoniatge de la capitalitat.

Marisa Gallén va ser membre del col·lectiu de disseny La Nau i actualment treballa des de l'estudi Gallén+Ibáñez. És a més la presidenta de l'Associació València Capital del Disseny, que ha impulsat i aconseguit que la ciutat del Túria obtinga aquest reconeixement.

Per la seua banda, Point és una firma centenària que naix "de la mescla de la passió pel disseny, d'una visió innovadora i internacional i de la cerca constant de l'excel·lència en la qualitat", segons explica la seua pàgina web.

En el seu taller, fundat al 1920 a Gata de Gorgos (Alacant), José Pons Pedro va iniciar un projecte en el qual aplicava la seua passió i els seus coneixements de teixit de vimen apresos en Argentina. Un treball artesà de mirada internacional que es va convertir, "en una filosofia de vida".

Des dels seus inicis, Point s'ha distingit pel disseny com a senyal d'identitat i com a motor de creixement. Amb la incorporació de la segona generació familiar a l'empresa també es van unir els coneixements tècnics dels mestres artesans teixidors de fibra de rotang a mà.

Els Premis Nacionals han oferit aquest dimarts bones notícies per al sector cultural valencià, ja que, a més del reconeixement en disseny per a Gallén i Point, el Ministeri de Cultura ha donat a conéixer que el Premi Nacional de Còmic s'ha concedit a 'El dia 3', la novel·la gràfica sobre la lluita de les víctimes de l'accident de metro de València de 2006 dels valencians Cristina Durán Costell, Miguel Ángel Giner Bou i Laura Ballester Beneyto.