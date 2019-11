CCOO dice que "no avala" la OPE en la enseñanza pública riojana "por ser insuficiente"

En este punto, CCOO ha afirmado que "ha tenido que ser firme en esta posición, frente a las intenciones de la Administración de dar por concluida la mesa de negociación a las dos de la tarde".

Después de 3 horas de negociación, ha habido un acuerdo entre la Administración y distintas organizaciones sindicales en el que se van a ofertar entre 2020 y 2022, unas 224 plazas pertenecientes a los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Profesorado Técnico de Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Profesorado de Artes Plásticas y Diseño, Maestros/as de Taller de Artes Plásticas y Diseño e Inspección Educativa.

CCOO no ha firmado esta propuesta de la Administración porque "no se ha tenido en cuenta el número total de plazas que necesita el sistema educativo público riojano, según el Acuerdo con el Gobierno Central; por la falta de capacidad para gestionar la Oferta de Empleo Público por parte de la Administración en cuanto a número de especialidades y plazas; por no tener en cuenta a las Comunidades limítrofes y por la no convocatoria de especialidades en las que apenas hay funcionariado de carrera".

CCOO ha recordado que "a pesar de la multitud de propuestas razonadas que ha presentado, no ha visto receptividad ni suficiente voluntad política por parte del Gobierno de La Rioja, para hacer una Oferta de Empleo Público amplia que dé estabilidad al Sistema Público de Enseñanza".