Víctor Claver, Ricard Camarena i l'IVI, Premis Ateneu Mercantil de València 2019

En aquesta ocasió, s'ha distingit en la categoria de Cultura, Educació i Esport el jugador de Bàsquet Víctor Claver; el cuiner Ricard Camarena en la categoria de Belles arts i Creativitat i l'IVI, en la categoria de Ciència, Tecnologia i Investigació.

"Des de l'Ateneu Mercantil hem considerat que els guardonats per a 2019 són valencians que s'esforcen per millorar en el seu treball i que estan obtenint altes recompenses en les seues àrees com el Mundial de Bàsquet en el cas de Claver, el Premi Nacional de Gastronomia per a reconéixer la consolidada trajectòria de Camarena i l'IVI que des de València dirigeix una institució mèdica amb seus en països d'Europa, Amèrica Central, Amèrica del Sud i a Àsia occidental", manifesta Carmen de Rosa.

Aquests premis s'entregaran dilluns que ve 9 de desembre en el Saló d'Actes de l'Ateneu Mercantil per quart any consecutiu. Un certamen "que s'han convertit en una cita per als socis de l'entitat i la societat civil valenciana", subratlla l'entitat en un comunicat.

En la passada edició, l'Ateneu va premiar el futbolista David Albelda, l'actor Enrique Arce i el projecte Hyperloop de la Universitat Politècnica de València. En la seua segona convocatòria els premiats van ser el president del Llevant, Quico Catalán; Adela Cañete, cap d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital La Fe, i l'empresari Federico Félix.

L'any de la seua creació, l'any 2016, els premis van recaure el diplomàtic Leopoldo López, el científic José María Benlloch i Juan Manuel Revuelta, recorda la institució cultural.