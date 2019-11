Telemadrid despide al realizador del debate electoral por trabajar estando de baja y él responde indignado

Tacho de la Calle es un veterano realizador con una amplia experiencia en televisión en la que destacan los debates electorales. Además, es miembro fundador de la Academia de Televisión, por lo que no es de extrañar que, durante el último debate a cinco del pasado lunes, él fuera el director de realización.

Sin embargo, tal y como ha podido saber el diario ABC, Telemadrid despidió a de la Calle por haber trabajado en ese programa mientras estaba de baja en la cadena autonómica. Al parecer, el realizador llevaba un año sin trabajar por depresión y el canal madrileño ha considerado que se trata de un fraude a la Seguridad Social.

Tacho de la Calle llevaba 15 años en Telemadrid y se encontraba en una excedencia en TVE. La cadena autonómica envió un burofax al realizador, por lo que el despido se hizo efectivo el pasado jueves.

Tacho de la Calle, realizador del debate electoral de la Academia de la Televisión. TELEMADRID

De la Calle realizó el debate junto a Jesús Lozano y, según explicó Telemadrid, asumió "las mismas funciones que, como jefe del Área de Realización, le corresponden en Radio Televisión Madrid".

Las labores del realizador, que no ocultó en ningún momento su colaboración en la Academia de la Televisión, coinciden "con un proceso de incapacidad temporal que, iniciado el 19 de septiembre de 2018, en la actualidad ha dado lugar a que se promueva por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) la iniciación de un expediente de incapacidad permanente y que supone el pago de la prestación de incapacidad temporal en la modalidad de pago directo", explicó Telemadrid a ABC.

Por ello, la cadena autonómica entiende que estos hechos "son constitutivos de un incumplimiento grave" y es culpable "de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito con esta empresa, tipificado en el artículo 54-d del Estatuto de los Trabajadores como transgresión de la buena fe contractual, así como un abuso de confianza en el desempeño el trabajo, es por lo que la dirección de Radio Televisión Madrid procede a extinguir la relación laboral".

Los motivos de la baja de Tacho de la Calle

El veterano realizador de televisión ha explicado al diario ABC cuáles fueron los motivos por los que estaba de baja por depresión y aseguró que no había cometido ningún fraude. "Tenía a mi pareja muy grave y pedí en Telemadrid un mes para atenderla, pero me lo negaron porque dijeron que no era su política. Esto no se hace ni con el peor enemigo", explicó Tacho de la Calle, quien también lamenta que no le hayan llamado "ni un solo día" para saber cómo estaba.

"Me han tenido en un rincón sin hacer nada. El encargo más importante que me hicieron fue grabar con un cámara imágenes para archivo y documentación. Los llevé a juicio para que se me reconociera el sorpasso profesional. Naturalmente, el bullying es muy difícil de demostrar y perdí el juicio", contó el realizador al diario. "Murió mi chica (y también su hermana) y yo estaba hecho una mierda. La Academia me ofreció entonces participar en el debate...".

Por ello, de la Calle decidió aceptar el proyecto: "Me tenía que demostrar a mí mismo que seguía valiendo para esto. He hecho todos los debates, siempre autorizado por Telemadrid. Consulté a los médicos y me dijeron que todo lo que me viniera bien para recuperarme lo hiciera: charlas, caminar, conferencias... Siempre y cuando usted no cobre, adelante, me respondieron".

"Mi sorpresa es encontrarme el viernes con que estoy despedido y que vaya a por el finiquito", apuntó Tacho de la Calle. Y es que, según explica, le molesta que digan que ha defraudado a la Seguridad Social cuando "no ha cobrado nada", y tampoco tolera que lo descalifiquen públicamente sin ninguna "sensibilidad" sin haber tenido "la gallardía" de comunicárselo en persona.

"En todos los géneros que he hecho he salido a hombros y estos que no han hecho nada en su vida, no se lo perdono. Hay que cargarse a estos mequetrefes que gastan dinero a lo bestia", sentenció el realizador, quien también destacó que le "da asco la contaminación política que hay en sitios así".