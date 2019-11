La cineasta Alexe Poukine protagoniza un encuentro con estudiantes de la UPO

Bajo el título 'Yo sí te creo: cómo se cuenta una violación', la cineasta ha abordado el tema central de su película 'That which does not kill'.

Con esta actividad, la UPO resalta en un comunicado que mantiene así su compromiso con el Festival de Sevilla, que se materializa también con la celebración este miércoles del Día de la Lengua Italiana, organizado conjuntamente con el Centro Cultural Italiano.

Este encuentro será a las 11,00 horas en los Cines Nervión Plaza con la proyección especial de Fiore Gemello de la cineasta Laura Luchetti, incluida en la sección que recoge las películas prenominadas a los premios de la Academia Europea del Cine. Por la tarde, a las 18,30 horas en la sede Olavide en la calle Laraña, tendrá lugar un encuentro con la actriz italiana Francesca Stajano Sasson, quien impartirá la conferencia 'La teatralidad del cine' y estará acompañada de la intervención musical de José Manuel Vaquero.

Además, en la colaboración que la Universidad Pablo de Olavide mantiene con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) para la celebración del Festival de Sevilla destacan los Premios Rosario Valpuesta que, dentro de la sección panorama andaluz, se conceden al mejor cortometraje y a la categoría Artística (música, guión o dirección) también para cortometrajes.

Panorama Andaluz es una sección en la que concurren producciones participadas por empresas andaluzas o dirigidas por cineastas de Andalucía. En esta 16 edición del Festival compiten un total de 26 cortometrajes: 'Black Bass', de Rakesh B. Narwani; 'Litoral', de Juanjo Rueda; 'Diez y nueve', de Marta M. Mata; 'Blanco roto', de Jesús Noa; 'Barcos de papel', de Gonzalo Guajardo; 'Eran otros tiempos', de Alejandro Talaverón; 'La cascada (o La herida en el ojo)', de Carlos Rivero; 'Padre no nuestro', de María Cañas; 'Realidades cinematográficas', de Manuel Palma; o 'Las manos del viento', de Margarita Morales son algunos de ellos.

El resto son 'Foreigner', de Carlos Violadé; 'Santas Pascuas', de Bernabé Bulnes; 'Allí donde estuvimos, aún estamos', de Rebeca López Escobar y Carlos Escolano (Colectivo Los Bárbaros); 'El hombre que cambió su zapato por una cámara', de David Carmona, Emanuele Chianella y Hokman Joma; 'Una habitación propia', de Sandra Romero Acevedo; 'Oliva', de Irene Segovia; 'Verano', de Juan Antonio Valdivia; 'Fever', de Rafael Romero Peña; 'Graves y agudos', de Adán Barajas; 'Volveremos a ser ruinas', de Santiago Bravo; 'The Sasha', de María Molina Peiró; 'Sisyphus', de Daniel Natoli; 'Yo, monstruo', de Paco Ruiz; 'Enamorada de un monstruo de Marte', de Pablo Escudero y Alba Muriel; y 'Carmen', de Quique Mañas, Jorge Montalbán y Carmen Kobayashi.