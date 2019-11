Temples, Viva Suecia, Sidonie, Novedades Carminha, Rufus T.Firefly i Colectivo Da Silva s'apunten al Low 2020

Entre els sis nous noms, els britànics Temples són "una de les millors bandes de rock psicodèlic de la dècada". Formats a Anglaterra al 2012, el (ara) trio ha girat per tot el món defenent un so que conjumina melodies i arranjaments clàssics amb una pàtina contemporània que ha format escola.

La seua fórmula s'ha "refinat" al 2019, ja que el recent 'Hot Motion' aprofundeix en una producció "més gran i precisa que mai en la seua carrera, amb estructures i melodies molt cuidades, quasi hipnotizants", destaca el Low en un comunicat.

Els murcians Viva Suecia repeteixen per segon any consecutiu. Una "rara avis" en el cartell, però "un canvi de rumb més que justificat" en la seua línia artística: el grup liderat per Rafa Val acaba de publicar 'El milagro', un disc acollit amb entusiasme pels 'lowers' amb el qual tornaran amb magnificència a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor al 2020.

Sidonie és la tercera confirmació del dia, i el seu es preveu com un dels xous més esperats. Amb el seu sac d'himnes carregat a l'esquena, el trio prepara ja nous temes que es convertiran en "nous hits marca de la casa".

Una altra factoria de hits que s'uneix al Low en la de Novedades Carminha. "Els gallecs pareixen no tindre sostre, ni a nivell creatiu ni de popularitat", perquè si 'Campeones del mundo' els va convertir en una de les millors bandes de rock del moment, 'Ultraligero' els ha posicionat com el projecte més atrevit i refrescant de la seua generació.

Rufus T. Firefly "per fi" estarà a Benidorm, ja que la banda liderada per Víctor Cabezuelo i Julia Martín-Maestro encara no havia passat per un festival en el qual "encaixen a la perfecció". Sens dubte, desplegaran el seu arsenal de capes i melodies per a conquistar el gran públic.

Tanca aquesta tanda un dels noms més refrescants del 2019. Colectivo Da Silva s'ha guanyat el seu lloc en Low Festival 2020 gràcies a unes cançons amb vocació d'himne que prometen "donar per a pogo".

ABONAMENTS DES DE 50€

Els abonaments de tres dies estan a la venda en 'lowfestival.es/abonos/' per 50 euros, només fins a aquest dijous a la nit, quan pujaran de preu. Els 'VIP' i 'VIP POOL' costen 115 i 170 euros, respectivament.