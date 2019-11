Compromís i UP es queden a soles amb la seua petició d'una nova anàlisi ambiental de l'ampliació del port de València

Tots dos grups han presentat en la Comissió d'Obres Públiques una iniciativa que no ha comptat amb el suport de la resta de grups. El PSPV havia plantejat una esmena que plantejava substituir el text original per la petició al Govern perquè garantisca "l'estricte compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental en relació amb l'ampliació del port" i el PP una altra reclamat l'acceleració de les obres. Cap d'elles ha sigut acceptada per Compromís i UP.

En concret, aquestes dos formacions demanaven que eixa anàlisi integral incloguera "totes les actuacions territorials derivades i vinculades a la viabilitat econòmica de l'ampliació, tenint en compte les condicions actuals d'emergència climàtica i les exigències de protecció ambiental i territorial derivades de la normativa vigent".

Justifiquen eixa petició de nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) en què la que existeix data de l'any 2007 i es va pronunciar de manera favorable al projecte que es va proposar en el seu moment. Ara, agreguen, hi ha "una modificació substancial" del projecte que "afecta la ubicació de la terminal de contenidors, eliminació d'un contradic, perllongar 500 metres l'actual dic d'abric, el canvi de localització del canal d'accés i de la zona de dragatge".

Per açò, consideren que les conseqüències del projecte d'ampliació modificat "no han sigut avaluades ni són equiparables a les de l'alternativa constructiva aprovada".

A més, segons Compromís i UP, l'APV ha explicat que la terminal de contenidors necessita per a ser viable un accés viari diferenciat pel nord i la DIA existent "no avalua els impactes sobre la contaminació de l'aire i vinculats al trànsit rodat".

D'altra banda, indiquen que el context jurídic de protecció i planificació territorial ha canviat "substancialment" des de l'aprovació d'eixa DIA, ja que s'han aprovat la de Llei de l'Horta o el PAT de l'Horta o el Pativel, ni s'havia declarat la situació d'emergència climàtica, que hauria de tindre's en compte en el disseny de les polítiques de transport i territori.