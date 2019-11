El Museo Esteban Vicente de Segovia será gratuito a partir de enero

Los acuerdos adoptados por el Consorcio han sido dados a conocer este martes por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Vicente, y la directora del Museo, Ana Doldán.

Según han explicado De Vicente y Doldán, esta medida, queserá posible gracias "a la buena predisposición" de 'The Harriet and Esteban Vicente Foundation', busca no sólo hacer accesibles las colecciones "a toda la sociedad", sino que junto a una mejora en la comunicación e información de las actividades del Museo, dar "un impulso" a las visitas recibidas por este espacio museístico de arte contemporáneo.

Además, la intención de la Dirección del Museo es la de continuarpromocionando las exposiciones a través de las diferentes actividades educativas dirigidas a los más pequeños, quienes, como ya han demostrado recientemente con talleres como 'A través del arte' o 'Si te mueves, sales en la foto' adquieren de esta manera una mejor capacidad de asimilar conceptos artísticos y de desarrollar una sensibilidad hacia la contemplación, la reflexión y la observación.

Por otro lado, según lo acordado por el Pleno, en el que también se designó a Sara Dueñas como vicepresidenta del Consorcio, a partir de 2020 el Esteban Vicente pasará a otorgar una importante relevancia a los artistas locales a los que se reservará un espacio "en el que se mantendrán siempre los criterios de exigencia y calidad que se aplican para el resto de exhibiciones".

Y es que, tal y como han explicado el presidente de la Diputación y la directora, "en Segovia hay un importante semillero de artistas que cuentan, tanto con un gran bagaje como con una gran proyección en elámbito del arte vanguardista" y lo que se busca es que sientan el Museo Esteban Vicente como "su casa" y que son "profetas en su tierra".

Para ello, el comisario independiente, escritor y críticode arte, José María Parreño renovará su compromiso con el Museo, comisariando un proyecto cuyos detalles no se han querido desvelar aún y serán dados a conocer en los próximos meses.

'The Harriet and Esteban Vicente Foundation' también apoyará la renovación de la imagen y de los contenidos digitales del Museo, del mismo modo que implantará un sistema de becas para estudiantes, tanto españoles como extranjeros, que quieran investigar sobre Esteban Vicente.

Por último, el Pleno también aprobó para 2020 un presupuesto de 538.000 euros.