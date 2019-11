Una presumpta víctima de l'acusat d'abusos a menors d'una congregació: "Simulava que em desmaiava perquè em deixara"

Aquest jove ha declarat darrere d'un paravent en l'Audiència de València en el juí que se segueix contra un home acusat d'abusar i agredir sexualment a set menors. L'acusat es va defendre ahir i va assegurar que no havia fet res i que tot era una "invenció" dels xiquets.

No obstant açò, la presumpta víctima que ha declarat aquest dimarts ha aportat detalls, dates i llocs en els quals suposadament van tindre lloc els abusos. Ha explicat que va patir aquestes agressions durant quatre anys, des dels 13 fins als 17, tant en sa casa, com en la de l'acusat, en el garatge o en diferents viatges als quals tots dos es van anar junts.

Ha indicat que coneixia a l'acusat perquè pertanyia a la mateixa congregació religiosa que ell i els seus pares i ha assenyalat que va patir el primer abús als 13 anys en un viatge al que se'n va anar amb ell amb el consentiment dels seus progenitors. A partir d'eixe moment, en cada viatge o cada vegada que coincidia a soles amb l'acusat, aquest li demanava mantindre relacions o alguna pràctica sexual.

El jove ha descrit, molt afectat, que l'acusat també li posava pel·lícules pornogràfiques i que li portava joguets sexuals i lubricants. Per una part, en els viatges, ha afirmat que sempre dormien junts, en la mateixa habitació, i allí abusava d'ell.

També, ha narrat, va abusar d'ell en el seu domicili quan anava a fer-los classes perquè no avançava en l'escola. "Em donava les classes en la meua habitació, tancava la porta amb una cadira i quan acabàvem, es tombava en el llit i començava. Venia dos o tres vegades a la setmana i sempre acabava amb sexe al final", ha dit.

"Jo, a vegades, li deia que no, intentava apartar-me i simulava que em desmaiava. M'inventava qualsevol cosa per a no fer-ho", ha afirmat. I si al final l'acusat no aconseguia el seu fi, "s'enfadava i donava punyades al cotxe o començava a arrapar-se fort els braços", ha descrit. "Li vaig comentar una vegada que no m'agradaven els homes i que no volia fer això amb ell. Però ell no va respondre res", ha lamentat.

"HO VAIG DEIXAR APARTAT"

Al final es va plantar i un dia, mentre estaven en la seua habitació, va començar a xisclar i a demanar-li que se n'anara. Va entrar samare i en eixe moment no va tindre forces per a explicar-li el que ocorria. Va ser més tard, després de tindre una parella i trencar amb ella i veure com l'acusat seguia relacionant-se amb menors, ha dit. Mentre, ha comentat, seguia coincidint amb ell en sa casa perquè mantenia una bona relació amb els seus pares i havia de veure-ho. Aleshores, ha afirmat, "va arribar un moment en què no volia ni recordar-ho. Ho vaig deixar apartat en la meua ment com si res".

El jove ha indicat que no contava a ningú el que li va passar perquè tenia "por" i "vergonya". "Jo ja solament veia que es morira ell o que em morira jo. Volia llevar-me la vida", ha confessat.

Per la seua banda, la mare d'aquest jove, que també ha prestat declaració en la vista, ha afirmat que confiaven en l'acusat i que va ser ell qui s'oferia a fer classes gratis al seu fill. Quan el menor es va posar a cridar un dia en l'habitació, ha explicat que va entrar i va veure l'acusat molt roig i al seu fill insultant-li. Ha descrit al xiquet com "molt callat i sempre deia que estava cansat o marejat". "Estava sempre trist, no eixia quasi de la seua habitació mentre que un xiquet, a la seua edat, havia d'estar feliç i sense parar de reir", ha lamentat.