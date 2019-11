L'Ajuntament de València recorrerà el rebuig a personar-se en l'estafa de l'EMT per a "trobar els milions"

El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València va rebutjar la personació per a evitar una "duplicitat innecessària" en estar ja acceptada la de l'empresa municipal en la causa, en la qual únicament figura com a investigada la treballadora que va ser acomiadada.

Ribó ha indicat a preguntes dels periodistes que respecten la decisió però que veuen "important" que el govern local estiga present en el procés. "L'objectiu fonamental de l'Ajuntament i de l'EMT és recuperar els diners, i probablement s'haurà de recuperar mitjançant els tribunals", ha insistit.

Respecte a la comissió d'investigació del frau de l'EMT, on segueixen les declaracions aquest dimarts, el també portaveu de Compromís per València ha garantit que l'Ajuntament respectarà les seues conclusions, com va aprovar el ple municipal amb el vot unànime del govern del Rialto (Compromís i PSPV).

Ha subratllat així que "no hi ha res nou" en la petició de la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que el secretari del consell d'administració de l'EMT siga un funcionari. La també portaveu socialista no va voler entrar en la "polèmica" pel fet que l'actual secretari siga un advocat que treballa en el gabinet del que és accionista el cunyat de Ribó. "Si la comissió considera que s'ha de fer, es farà i ja està", ha resolt el primer edil.