El Gobierno foral considera que un perro no puede ser una herramienta de defensa para víctimas de violencia machista

El informe ha sido elaborado por el Ejecutivo después de que el Parlamento de Navarra aprobara la legislatura pasada una moción para estudiar esta posibilidad, tras la reclamación de una víctima de violencia de género que solicitaba poder disponer de su perro como perro asistencial.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa que este informe está "a punto de culminarse" y en sus conclusiones "no se recomienda como un uso adecuado desde un punto de vista técnico y científico el uso de los perros como una herramienta de defensa".

Según ha explicado, el estudio se pondrá próximamente a disposición del Parlamento y también de la víctima, si así lo solicita.

Javier Remírez ha señalado que recurrir a perros de asistencia "no se contempla y no hay experiencia" en ese sentido. "Se ha valorado también en otras Comunidades Autónomas y no se ha considerado como un instrumento útil", ha apuntado.

Además, ha afirmado que "el uso de perros es un aspecto delicado porque hay que conciliar también intereses en este caso de protección de la población en general, es una cuestión muy sensible".

En todo caso, ha asegurado que "seguiremos estudiando las mejores herramientas para proteger a las víctimas de la violencia de género" y ha manifestado la "solidaridad" del Gobierno con la víctima de este caso en concreto y con todas las víctimas. Además, ha afirmado que el Gobierno de Navarra trabaja "en colaboración y coordinación con la secretaría de Estado de Seguridad para todo lo que tiene que ver con el programa VioGen de protección de las víctimas de violencia de género". "Esta persona está integrada y el compromiso de la Administración es trabajar en las vías de protección", ha señalado.