Campo de Criptana y Fuensalida acogerán los próximos dos consejos de Gobierno itinerantes de Castilla-La Mancha

Así lo ha desvelado durante su intervención ante los medios de comunicación tras celebrar otro Consejo de Gobierno itinerante en La Roda (Albacete), donde ha recordado que ya son más de 25 municipios los que han acogido una reunión del máximo órgano ejecutivo de la región, que sale de Toledo para atender las necesidades específicas de varias localidades.

La idea de realizar estos consejos de Gobierno itinerante "nacen de un planteamiento sencillo". "Estas reuniones me las planteé cuando la gente reclamaba nuevas actitudes en la política. Aunque los gobiernos de Bono y de Barreda -no puedo decir lo mismo de quien me antecedió- fueron gobiernos muy cercanos, teníamos que hacer las mismas cosas planteando escenarios diferentes", ha explicado.

Por ello, su Gobierno "va a seguir adelante" con estas reuniones, ya que son "muy útiles en términos de imagen pública" además de "muy operativas".