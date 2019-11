El Teatre El Musical estrena a València 'Intensamente azules', la nova peça de Juan Mayorga

Hi ha xicotets esdeveniments que fan canviar de perspectiva, posar-se en altres ulls. És el cas del protagonista d''Intensamente azules'. Basada en una anècdota autobiogràfica, la peça està protagonitzada per un miop a qui se li trenquen les ulleres de vista i comença a utilitzar les de nadar, graduades, per a poder manejar-se en les tasques quotidianes.

"Preferia exposar-me al ridícul que trencar-me la crisma i vaig pensar que seria qüestió d'unes hores, com a molt un dia. Però finalment vaig passar totes unes Pasqües amb les ulleres de piscina i va ser una experiència molt reveladora. Em vaig adonar què significa anar a contra corrent, malgrat que era una cosa absolutament innocent", explica l'autor.

De sobte, va començar a veure-ho tot diferent, intensament blau. Va descobrir detalls dels carrers, dels rostres de la gent, del seu propi cos que abans no veia. Però també ell era vist d'una altra manera. Mayorga va sentir que un gest de llibertat tan senzill com aquest tenia un cost. Alguns trobaven en el fet de portar ulleres de nadar com si foren de vista no només una diferència, també una dissidència que ho posava en perill.

Partint d'aquesta situació, eixa mateixa setmana va començar a escriure. De seguida es va deixar portar per la imaginació per a armar una història sencera i es va adonar que César Sarachu era l'actor necessari per a contar-la.

Alguns veuen a aquesta obra un punt d'humor surrealista, però l'autor defèn que és profundament realista. I que entronca amb un tema que per a ell és fonamental: la tensió entre la realitat i el desig, entre com és una persona i què s'espera d'ella.

Catedràtic i membre de la RAE, Mayorga és un dels autors més destacats de la dramatúrgia contemporània, guardonat en moltes ocasions per la seua tasca com a dramaturg (Premi Nacional de Literatura Dramàtica l'any 2013 i de Teatre al 2007, entre d'altres).