Ceruti confía en "un renacer potente" de Cs cuando pase esta "época de ruido"

Un resultado que "evidentemente es malo" y por el que ayer dimitió el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que también anunció que dejaba el escaño y se retiraba de la política, una forma de asumir responsabilidades que Ceruti ha considerado "admirable".

Así se ha pronunciado este martes a preguntas de la prensa sobre todo lo acontecido en la formación naranja tras la debacle electoral del domingo y por lo que él, como miembros y representante del partido, tiene "disgusto" pero también "esperanza" de que esto será "el principio de un renacer potente del partido".

"Lo tengo clarísimo, porque miro el mapa político y veo un agujero enorme, que es el que nos corresponde a nosotros, es el que nosotros defendemos", ha ensalzado el edil santanderino y portavoz de Cs, que ha indicado que, como partido democrático, en Asamblea "vamos a elegir entre nosotros las vías de futuro y recuperar la ilusión y el apoyo del electorado".

Sobre la dimisión de Rivera, Ceruti ha señalado que esa forma de asumir responsabilidades por parte del ya exlíder de la formación "me confirma que estoy en el partido adecuado, en el que se sigue pensando con mentalidad de ciudadano y no con esos viejos trucos de la política de disculpar lo indisculpable".

Ceruti también ha sido cuestionado por la sucesión en la Presidencia del partido, para la que muchas voces apuntan a la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas. "Si la pregunta es si es mi candidata, yo no puedo elegir candidato, y si la pregunta es si me gusta Inés Arrimadas, me encanta obviamente, pero hay más gente en el partido que me gusta muchísimo", ha dicho.

En cuanto a los motivos que han podido llevar al partido a perder más de 2,5 millones de votos, cree que "habido muchos factores externos e internos" por lo que ha considerado que "no se puede decir que uno ha sido causa de todo".

Preguntado en concreto si ha podido afectar al partido la decisión de situar al PP como socio preferente en los pactos y no al PSOE, así como el acercamiento a la derecha, Ceruti ha recordado que hace ya tiempo dijo que le "parecía loable, aunque nos haya costado un palo electoral notable, mantener aquello que se había decidido en los órganos del partido, fuese acertado o no".

Y, en este punto, se ha referido al pacto que Cs alcanzó en Santander para gobernar en coalición con el PP y en el que ha evidenciado que "es notorio que yo me sometí a la disciplina del partido".