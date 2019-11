El Gobierno de Navarra espera un Ejecutivo "estable" en España y "alineado" con su acuerdo programático

Javier Remírez ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "queremos cuanto antes tener un interlocutor estable a nivel del Estado, porque tenemos muchas cuestiones encima de la mesa para tratar con el futuro Gobierno del Estado, y en ese aspecto siempre nos sentimos más cómodos con un Gobierno que preserve, respete y entienda qué es el autogobierno de Navarra, y con un Gobierno del Estado en el que haya una alineación a en torno a nuestro programa de Gobierno".

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que, "más allá de eso, trabajaremos de forma leal y constructiva con el Gobierno del Estado que se constituya".

Cuestionado sobre si cree que la formación de Gobierno será fácil, ha señalado que él no está ni en la Moncloa ni en el Congreso de los Diputados. "Me remito a las dificultades o no dificultades que pueda haber. La sociedad nos ha mandado un mensaje claro de pluralidad, no solo en estas elecciones, sino en las de abril y en las de mayo. La sociedad nos pide que nos entendamos, y como Gobierno de Navarra solo podemos predicar con el ejemplo de lo que hemos hecho aquí. A partir de aquí, respeto absoluto al trabajo de los agentes políticos a nivel del Estado", ha señalado.