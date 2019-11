Puig assegura que li "agradaria" que hi haguera Govern en Nadal després d'anys de "massa incertezas"

Puig s'ha pronunciat així, a preguntes dels mitjans a Alacant, on en el Districte Digital ha presentat juntament amb Núria Oliver l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana.

El president valencià ha defès com a "model d'èxit" l'Estat de les Autonomies davant "un força que vol acabar" amb el model -en referència a Vox-, perquè "ha funcionat molt millor que el que significa el centralisme", model del qual ha dit que "no és intel·ligent".

Per tot açò, ha confiat que la "majoria" de la formacions polítiques en el Congrés atenguen l'"interés general".

Així mateix, preguntat pel finançament, Ximo Puig ha considerat que ha de ser una "gran prioritat" d'Espanya "en el seu conjunt", perquè en cas contrari "no es podran prestar els servicis de qualitat". "Ara del que estem pendents és que es puga formar eixe Govern", ha precisat.

Per a Puig, la possibilitat d'una gran coalició "no és una possibilitat per a Espanya", i ha incidit que podria convertir-se en una "oportunitat" perquè l'extrema dreta tinguera "encara més visibilitat".

"Crec que això no és oportú, i a més, allò que ha votat majoritàriament la ciutadania és un govern progressista", ha seguit per a assenyalar: "No entenc que amb la dreta siga una solució".

Amb tot, ha reclamat a les formacions polítiques anar "més enllà del partidisme" i de la formació d'un Govern ha d'existir "un gran acord" i ha posat l'exemple de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial, però també cap a l'emergència climàtica. "Han de ser grans acords", ha plantejat, i ha afirmat que els partits haurien de llevar fronteres per a "no estar sempre en la lluita partidista".

CIUTADANS

Preguntat pels resultats de Ciutadans, Ximo Puig ha assenyalat que la societat "no ha validat" la posició "frentista i de gir a l'extrema dreta" de la formació 'taronja'.

Així mateix, sobre la possibilitat que Cs opte per un canvi en l'Ajuntament i la Diputació d'Alacant, on en aquests moments governen en coalició amb el PP, el president valencià ha dit que li "agradaria" que Cs tornara "als orígens, més centrat" i que açò permetera "tindre punts d'acord".

"Sobretot perquè seria beneficiós per a la Comunitat Valenciana i Espanya; però és una decisió que legítimament han de prendre ells, respecte la decisió que adopte qualsevol partit polític", ha continuat.