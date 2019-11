Puig, sobre els corts en la frontera francesa: "No té sentit que es trenque el lliure accés de persones i mercaderies"

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha vist amb "molta preocupació" els corts de carreteres al Pertús, pas fronterer amb França al costat de La Jonquera, per part de manifestants de Tsunami Democràtic i ha exigit l'adopció de "mesures" per part de "totes les administracions competents", però "fonamentalment per part de la Generalitat de Catalunya", davant una situació que ha titlat d'"absoluta anormalitat".