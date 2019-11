Grup Saona obri el seu sisé restaurant a Madrid i arriba als 19 locals en tota Espanya

Amb aquesta obertura, Grup Saona ja compta amb 13 restaurants a la Comunitat Valenciana i sis a Madrid i planeja continuar expandint-se en aquesta ciutat.

"Estem molt contents amb el ritme d'obertures i amb tot l'afecte que estem rebent. Volem que la gent que vinga als nostres locals gaudi de bon menjar en un entorn bonic i amb una excel·lent relació qualitat-preu. Esperem que els clients que vinguen als nostres restaurants se'n vagen amb la sensació de que han rebut més del que han pagat", afirma Gonzalo Calvo, fundador del Grup Saona, en un comunicat.

Per a la decoració del nou local, que disposa de 450 metres quadrats i té capacitat per a 120 comensals, s'ha explicat de nou amb l'estudi d'interiorisme Tarruella Trenchs. El disseny transmet un ambient acollidor, elegant i d'estil mediterrani que convida el client a desconnectar de la rutina.

La inauguració de Saona coincideix també amb el canvi de carta, per la qual cosa els clients podran gaudir de delicioses novetats gastronòmiques com el caneló de verdures amb beixamel de tomaca seca; el sándwich cubanet amb costella esguellada; les Jiaozi de brascada o els tagliatelle amb verdures, tomaca seca, mozzarella i salsa de pesto.

NOVES OPCIONS VEGETARIANES

A més, la carta ofereix noves opcions vegetarianes com el cebiche vegetal amb tomaca valenciana, cogombre i crema de boniato o la beyond burguer vegane.

"La innovació és fonamental per a no quedar-se arrere en un negoci com el de la restauració que avança ràpidament i en el qual hi ha molta competència. Per açò, sempre busquem les últimes tendències gastronòmiques i escoltem els nostres clients per a poder crear plats que els sorprenguen basats en els seus gustos", afig Calvo.

L'empresa, que actualment compta amb més de 400 treballadors i serveix més de 4.300 menjars diaris, té previst obrir un nou local a la Comunitat Valenciana i així tancar l'any amb 20 restaurants operatius.

Sobre Grup Saona, participat pel fons de capital privat Miura, és una cadena de restauració amb focus en la cuina mediterrània fundada a València l'any 2013.

La companyia opera 19 restaurants, tretze dels quals es troben a la Comunitat Valenciana i sis a Madrid.