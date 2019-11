UGT pide a la izquierda española que haga "borrón y cuenta nueva" porque "la paciencia de los ciudadanos tiene límite"

El líder sindical ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación momentos antes de la celebración en Bilbao de una asamblea de delegados del sindicato en la que ha estado acompañado del secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza.

Álvarez ha recordado que en las elecciones del 10 de noviembre, este país les ha vuelto a decir que se pongan de acuerdo y que en este país no se necesitan ni grandes coaliciones ni políticas ni acuerdos con partidos de derechas, sino que quieren que se aplique un programa de izquierdas, que es lo que ha presentado la mayoría parlamentaria que ha salido de estas elecciones".

Respecto a si UGT es partidario de que se forme un Gobierno de coalición o solo acuerdos programáticos, Álvarez ha afirmado que "no debe ser ese el impedimento, si tiene que estar o no Podemos en el Gobierno", porque "si vuelven otra vez a las andadas, al punto de partida, ése no es un buen elemento para poder trabajar".

(Habrá ampliación)