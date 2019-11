Puigdemont celebra que la justicia europea diga que Junqueras debe ser eurodiputado: "Otra gravísima injusticia"

L'advocat general de la UE dóna la raó a @junqueras! Es demostra que s'han vulnerat els seus drets com a eurodiputat i per tant els drets dels milers de persones que el van votar. La repressió de l'Estat no s'aguanta per enlloc a ulls d'Europa. Seguirem! https://t.co/5HvB09tDLi