El Govern reivindica que las guardias a embarazadas se empezarán a pagar "lo más probable en noviembre"

Gómez se ha expresado así ante una pregunta de la diputada del PP, Margalida Durán, que ha censurado que no se esté cumpliendo este acuerdo del Consell de Govern, que se tomó el pasado 24 de mayo y ha criticado también que esta situación se arrastra "desde el año pasado". "Ser feminista no es colocarse tras una pancarta el 8 de marzo sino que a médicas o a enfermeras no se les baje el sueldo por el embarazo", ha dicho.

Por otra parte, Gómez ha asegurado que el portal de transparencia de listas de espera en Salud estará arreglado "esta semana o la que viene". También ha reconocido "dificultades" con el registro de vacunación pero ha dicho que están trabajando por mejorar.

La consellera se ha manifestado así ante una pregunta del diputado de Cs, Juan Manuel Gómez, que se ha interesado por este asunto y reclamado que el Govern debe ser "transparente". "La transparencia es un rigor", ha aseverado.