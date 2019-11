Abascal asegura que no atacará al PP por pactar con el PSOE el desbloqueo del país

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que no atacarán al PP por pactar con el PSOE el desbloqueo del país y ha advertido de que una coalición entre las izquierdas sería "nefasta" para España.

En una entrevista en la Cope, ha recalcado que es posible otra alternativa al pacto de izquierdas, lo que en Vox denominan el "frente popular", y ha apuntado a un acuerdo entre socialistas y populares, "si el PSOE es capaz de moderarse". "Nosotros no vamos a atacar a otros partidos que desbloqueen la situación en España", ha prometido, tras lo que ha insistido en que Vox está en una posición "muy diferente" del PSOE como para "ni siquiera" abstenerse en una investidura.

Ha asegurado que no van a "dar sorpresas" y que cumplirán con lo prometido durante la campaña de no apoyar ningún gobierno del PSOE, que además ha vuelto a excluir a Vox de los contactos para tratar de sacar adelante un gobierno. Ante este nuevo "cordón sanitario", Abascal cree que se entiende que no sólo cumplan con su promesa electoral, sino también que Vox no tiene otra opción que votar en contra.

"Vamos a estar en una clara oposición, pero entendemos que otros puedan desbloquear la situación", ha resumido. En cuanto a la situación en Cataluña, ha considerado "inconcebible" que "no se reprima vía policial de manera inmediata" el corte de carreteras en la frontera con Francia."Se está permitiendo absolutamente todo, hay un gobierno en rebeldía y hay que actuar con toda contundencia para sacar a ese gobierno del poder y retomar el orden constitucional en Cataluña", ha recalcado.