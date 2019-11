Dimite el ministro de Defensa boliviano, Javier Eduardo Zavaleta

El ministro de Defensa boliviano, Javier Eduardo Zavaleta López, ha anunciado su renuncia al cargo en una carta a través de twitter en la que la expresó que su voluntad "fue siempre preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio de la población" y no contra ella.

"Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos", indicó Zavaleta, el decimoterecer ministro en dimitir del antiguo gabinete del también dimitido Evo Morales, en la crisis desatada tras la primera ronda de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

"El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y no contra él, por lo tanto, la responsabilidad de volver a las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaron esa decisión", señala Zavaleta al explicar las razones de su dimisión en la misiva con fecha del lunes 11 de noviembre.

"Señor Carlos Mesa (expresidente y principal contrincante de Morales en las elecciones), señor Fernando Camacho (líder de un comité cívico, a los que Morales acusa de orquestar el golpe de estado para sacarlo del poder) un asunto político no se resuelve aumentado el calibre de la represión contra sus compatriotas, las balas no son la respuesta ni la solución", añade el texto. "La política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas", concluye.

Zavaleta es el decimotercer ministro en anunciar su dimisión en la crisis desatada después de la primera ronda de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que el Comité Electoral dio como ganador a para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025 a Morales, un proceso en el que la oposición denunció que se cometió fraude y se desencadenaron protestas violentas que ya han causado al menos tres muertos y mas de 400 heridos.

El resultado también fue cuestionado por la Organización de Estado Americanos (OEA) que recomendó la anulación de la primera ronda electoral, algo que asumió Morales.