Ismael Beiro desvela algunos concursantes de 'GH 1' expulsados del grupo de WhatsApp que hizo

La primera edición de Gran Hermano, que se estrenó el 23 de abril del año 2000, marcó un antes y un después en la historia de nuestra televisión.

Ismael, Ania, Jorge, Silvia, Israel y compañía pasaron a la historia de la televisión española tras participar en el reality por antonomasia.

Ahora, casi 20 años después, y tras mucho hablarse de sus protagonistas, se siguen desvelando secretos que seguro hacen las delicias de los fanáticos del formato.

Por ejemplo, sobre el grupo de WhatsApp que crearon los concursantes de esa icónica primera edición. Fue Ismael Beiro, ganador de aquella edición, el que lo creó. Así lo desveló en su visita a Un año de tu vida, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur.

"Empezamos todos en un grupo de WhatsApp, que monté yo y ya hemos echado a gente", contó a Toñi Moreno ante la atenta mirada de Rosa López, también invitada, que confesó que su grupo de WhatsApp de OTya se había disuelto por motivos laborales.

EL gaditano no se quedó ahí y dio incluso algunos nombres de los 'expulsados': "Teníamos uno al principio, pero muchos de ellos [compañeros de concurso] iban a programas y te voy a explicar por qué los hemos echado. Me llaman y me dicen que María José Galera ha hablado en un plató, pues fuera del grupo. Y luego Israel y Silvia se separaron, así que Israel fuera", justificó Beiro.

De esta forma, contó, de los 14 concursantes que pasaron por la primera edición, solo algunos continúan, poco más de la mitad. "Al final hemos quedado ocho", dijo el ganador de GH 1.