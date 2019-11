Completan en 'El hormiguero' 10 cubos de Rubik bajo el agua, nuevo récord mundial

Tras la entrevista con la cantante Anitta, Pablo Motos quiso sorprender a su invitada con un nuevo reto de El hormiguero. Marron fue el encargado de presentar a Kevin Hays, un estadounidense que visitó este lunes el programa de Antena 3 para "intentar batir un récord mundial completando cubos de Rubik en apnea, debajo del agua sin respirar".

Hoy ha venido a divertirse, la estrella brasileña del momento, la cantante y actriz ¡@Anitta! #AnittaEHpic.twitter.com/MqggYQkp7h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2019

La brasileña, al escuchar al colaborador afirmó que "yo soy buena haciendo eso, pero solo un lado", a lo que Marron contestó: "Hemos traído al Campeón del Mundo y su récord es de ocho cubos completados".

Y añadió: "Cuando él entró en esta disciplina hace 10 años el récord estaba en cinco cubos, ahora está en ocho y hoy quiere llegar hasta diez".

Los tres salieron a los exteriores del plató donde Hays les esperaba en una piscina con los cubos preparados. A los 2 minutos y doce segundos, el estadounidense logró completar los diez cubos y así batir el récord del mundo, saliendo a la superficie y provocando el aplauso del público.

.@HaysCubing bate un récord mundial. Completa 10 cubos de rubik bajo el agua #AnittaEHpic.twitter.com/18PKU0BmQZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2019

Tras recibir las felicitaciones de Pablo Motos, Anitta fue a cerrarle el albornoz "que coge frío". El presentador le preguntó al campeón: "¿Qué es más difícil para ti cuando te quedan dos cubos, que era tu límite, y bates el récord: la apnea o pensar cómo hacer el cubo de Rubik?".

Hays contestó que "cuando estoy en los dos últimos cubos me cuesta mucho pensar. Como el cubo lo he hecho un millón de veces, no me cuesta nada, pero cuando no tienes oxígeno estás súper confuso". Y concluyó señalando que "lo más duro es no poder respirar".