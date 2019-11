Revive su lucha contra la anorexia con un rap que emociona al jurado en 'Got Talent': "Llegué hasta los 40 kilos"

Enrique Little Shady protagonizó este lunes una de las actuaciones más aplaudidas de la quinta edición de Got Talental contar su propia historia en forma de rap: el concursante se enfrentó a la anorexia con tan solo 13 años; una enfermedad que, tal y como contó, casi le cuesta la vida.

"No es para tanto estar dos días sin comer, solo quiero agua, dejadme en paz"; "una voz me dice: 'mira, qué asco das" o "una sensación incómoda me lleva hacia el lavabo, una báscula me dice que he aumentado un kilo y vomitar me da miedo" fueron algunos de los versos que entonó el artista.

"Todo empezó con una depresión que cogí al empezar el instituto, sobre todo por tema de bullying. Empecé a aislarme, tenía 15 o 16 años. Es muy duro con esa edad pensar en quitarse la vida. Estuve dos años con anorexia, llegué a bajar hasta los 40 kilos”, contó el aspirante, de 23 años, al finalizar su interpretación.

#GotTalentGala9 Little Shady sufrió anorexia y hoy nos canta un rap contra la enfermedad https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/GyWGNBV5kQ — Got Talent España (@GotTalentES) November 11, 2019

El joven emocionó al madrileño Nuevo Teatro Alcalá con su canción. Por ello, los miembros del jurado no dudaron en dedicarle, con los ojos vidriosos, unas bonitas palabras. "Me dejas emocionado desde que empiezas hasta que acabas”, expresó Dani Martínez. Por su parte, Edurne y Paz Padilla admiraron la valentía del joven y desearon que su mensaje influyera entre los espectadores.

Risto Mejide, pese a comprender la historia y apoyar su mensaje, fue muy crítico con la actuación. Y es que el juez fue el único miembro de la mesa que le dio un 'no': "Yo tengo que juzgar la actuación y me ha faltado más curro a nivel armónico. Te tengo que decir que deja mucho que desear", valoró Mejide.