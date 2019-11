Anitta, en 'El hormiguero': "Antes de conocer a Madonna me tiré media hora en el baño cagando por los nervios"

El hormiguero comenzó la semana como acabó la anterior, con la visita de una cantante internacional. Este lunes fue el turno de la brasileña Anitta, una de las intérpretes del momento, nominada en los próximos premios Grammy Latinos, que se fallarán el jueves 14 de noviembre en Las Vegas, en la categoría a mejor álbum urbano por su disco Kisses.

Nada más acabar, @Anitta cogerá un avión a Las Vegas para participar en la gala de los Premios Grammy Latino #AnittaEHpic.twitter.com/iYk8X2MqPX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2019

Sus colaboraciones con artistas como Madonna, J. Balvin, Becky G o Maluma, cuyos vídeos acumulan millones de reproducciones, la han proyectado internacionalmente. Además, la cantante acumula en sus redes sociales más de 70 millones de seguidores.

Sobre una de esas colaboraciones quiso saber algo más Pablo Motos, ya que tras la de Madonna había una curiosa anécdota: "Uno de los momentos más importantes de tu carrera fue cuando colaboraste con Madonna y me han contado que te pusiste tan nerviosa que te traicionó un poco la caca", le preguntó el presentador.

"Una vez confesé que me gusta hablar de caca y ahora siempre me preguntan por esto", comentó Anitta. "Es la primera pregunta que te hago, no vamos a estar hablando de mierda toda la noche", respondió Motos.

Entonces la cantante recordó que "estaba muy nerviosa por conocer a Madonna. Además, ella quería cantar en portugués y me pidió que se lo enseñara". Y añadió que "lo mejor es que llegué antes que ella" donde habían quedado "y me dieron unas ganar de cagar fortísimas, estuve en el baño casi treinta minutos cagando, luego salí".

.@Anitta colaboró con Madonna y los nervios le pasaron factura #AnittaEHpic.twitter.com/OBBBlblz7n — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2019

El presentador no pudo resistirse y le preguntó: "Cuando te diste la vuelta que había ahí, ¿un poni? Es que es muchísimo tiempo".

Otra de las anécdotas más destacadas que contó la brasileña fue su afición por las operaciones de cirugía estética: "Yo misma diseñé mi cara. Mi padre dice que hijo una hija muy bonita y yo le digo que no tiene vergüenza porque me he hecho ocho cirugías en la cara".

“Yo mismo diseñé mi cara” - @Anitta defiende que cada uno se opere lo que quiera #AnittaEHpic.twitter.com/DFskU9lUkW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2019

En ese momento pusieron en la pantalla de fondo unas fotografías de cómo era antes Anitta, y al verlas la cantante intentó taparlas: "¿Qué necesidad tienes de ponerlas?". Al final, Motos ordenó que las quitaran mientras la artista continuó explicando las diferentes operaciones que se había hecho.