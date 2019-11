El PP rechaza facilitar que Sánchez siga en la Moncloa

Si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tenía intención de apelar directamente al PP para que facilitara su investidura con una abstención, las esperanzas le han durado poco. No solo porque esa abstención de los conservadores tendría que venir acompañada, al menos, del apoyo de Ciudadanos y de alguno o algunos de los pequeños partidos para que la mayoría en la investidura fuera suficiente. Sino porque el propio PP descarta, al menos por el momento, que Sánchez pueda mantenerse como presidente del Gobierno con sus votos. "Tenemos modelos muy diferentes", argumentó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

En la misma noche electoral, el presidente del PP, Pablo Casado, ya reivindicó que su partido es la "alternativa" al PSOE y pidió a Sánchez que se plantease su dimisión tras la ligera bajada en sus resultados. Y este mismo lunes, el número dos del PP, Teodoro García Egea, insistió en que para su partido "lo más importante es impedir que Sánchez continúe".

"Si el PSOE quiere la abstención del PP, no se lo he oído, pero no se la vamos a dar porque no nos fiaríamos de él", aseguró García Egea en una entrevista, en la que calificó el objetivo de evitar que gobierne Sánchez de "labor patriótica". "En este momento es a él al que corresponde tomar la iniciativa" y conformar un Gobierno progresista como prometió, sostuvo el dirigente del PP.

Desde la misma noche del domingo, los conservadores están centrándose en colocar el mensaje de que su resultado electoral, unido a la debacle de Ciudadanos, los convierte en el único partido que puede gobernar en España, además del PSOE. Y ayer, García Egea insistió al asegurar que el PP es "la única alternativa" a Sánchez.

No obstante, además de que el PP quiere evitar subordinarse al PSOE porque su objetivo es sustituirlo en el Congreso, hay otro escollo importante que dificulta que los conservadores puedan prestar sus votos a Sánchez para que sea investido: el auge de Vox. Ofrecer una abstención a Sánchez daría a la extrema derecha munición para atacar al PP con uno de sus argumentos favoritos: que comparte más cosas con el PSOE de las que lo diferencian. Y. además, expondría al PP a sufrir una fuga hacia la ultraderecha de los votantes contrarios a dejar a Sánchez en la Moncloa.