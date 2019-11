Con el aumento de escaños de Vox (ha pasado de 24 a 52), el partido de Santiago Abascal introducirá a más diputados en el Congreso. Rafael Lomana, finalista de Supervivientes 2014 y hermano de Carmen Lomana, es uno de los nombres que se introduce en el Parlamento.

Tras conseguir 44.237 votos en Albacete, el partido de extrema derecha consiguió este domingo 1 escaño en la provincia, por lo que el elegido será el mediático escalador. Sin embargo, parece que su hermana no lo está celebrando igual que él y ha vuelto a renegar de él.

"De ese personaje no me hables. Olvídate de que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, y bastante tienen los de Albacete. Así que no quiero hablar del tema", ha confesado Carmen Lomana a El Español. "Estamos así toda la familia. Es muy desagradable y le va a explotar en la cara".

"No es porque sea de Vox, el problema del partido es que no tienen gente. En Madrid sí, pero en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", ha declarado la exconcursante de MasterChef Celebrity 3.

La relación de Carmen y Rafa Lomana lleva tiempo sin ser demasiado buena. El exconcursante de Supervivientes llegó incluso a demandar a su hermana por unas declaraciones que hizo en televisión. Por ello, no es ningún secreto que la celebrity quiso desvincularse de él hace tiempo.

Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a @vox_es. Por hacer un favor me equivoqué. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) March 26, 2019

Cuando Rafa fichó por Vox, la empresaria decidió distanciarse, a pesar de que, en 2015, ella se presentó al Senado como número 3 de la formación verde por Madrid. Aun así, Carmen Lomana ya explicó que se equivocó y solo estaba haciendo un favor: "Pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule con Vox".

No tenía intención alguna de votar a @vox_es . Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) March 26, 2019

Tal y como tuiteó en las últimas elecciones de abril, la exconcursante de MasterChef Celebrity no "tenía intención alguna de votar a Vox" y considera que "merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable".