Trágica 'fiesta del pijama' con nueve menores: muere la madre de dos de las niñas por el humo tóxico de las brasas

Belén, una mujer de 36 años ha muerto y su pareja, Fernando, de 43 años, quedó en coma tras la fiesta del catorce cumpleaños de su hija, por inhalar el humo de las brasas de una barbacoa, según el diario La Verdad.

El cumpleaños había sido planeado para que los niños disfrutasen de un fin de semana completo, con una barbacoa y una fiesta del pijama en el chalé de la pareja, en Santiago de la Ribera, en San Javier, Murcia. Belén y Fernando vivían en él desde hace dos años con sus respectivos hijos.

Al parecer, la principal hipótesis es que Belén y Fernando metieron en su casa un recipiente con las brasas de la barbacoa que había utilizado para la fiesta de cumpleaños de la niña, supuestamente, con el fin de calentarse. De este modo, ella murió asfixiada sin darse cuenta de que estaba respirando monóxido de carbono y su pareja quedó en coma. No se descarta que quisieran evitar un incendio en el porche, pues soplaba viento fuerte y este podía empujar las brasas hacia unos árboles de la finca.

"Estoy en shock. He tenido que sacar los cuerpos de mi padre y de Belén del dormitorio al jardín, por indicación del 112, para ver si se recuperaban. Y a todos los demás que estaban en la casa los he encerrado en el salón, para que los niños no se asustaran", relató Saúl, de 22 años, hijo de Fernando, a mediodía.

Sin embargo, la tragedia pudo ser todavía peor, ya que en la vivienda se encontraban las otras once personas, nueve de ellas menores. Se trata de los tres hijos de Fernando y de las dos hijas de Belén. Además, una de ellas invitó a su cumpleaños a seis amigas, que se quedaron a dormir tras la fiesta de cumpleaños. Ninguno de ellos se vio afectado por el humo que causó la muerte a la mujer.

Para dar asistencia a los afectados, la Dirección General de Emergencias de la Comunidad movilizó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región.