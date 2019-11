Emma García desvela cómo la apoyó María Patiño: "No somos amigas pero cuando lo necesité estuvo ahí"

Hasta hizo que llorara. Ese es el nivel de las palabras con las que María Patiño apoyó en uno de sus momentos más difíciles a Emma García. Y ahora, la actual presentadora de Viva la vida le ha devuelto el favor haciendo público que la tertuliana está ahí cuando se precisa de ella.

García ha querido ser justa y, aunque ha matizado que no es precisamente una amistad lo que las une, sí que ha reconocido a la colaboradora de Telecinco como una esas personas se portan bien con los demás de forma desinteresada.

Lo hizo en su propio programa donde, tras admitir que todos pasamos buenas y malas épocas, Patiño, que se ha vuelto casi un azote para la derecha política desde Sálvame, la ayudó precisamente en una de esas etapas en las que la autoestima está baja.

"No tenemos mucha relación, no somos amigas", comenzó exponiendo Emma García, dando a entender que lo que dijese a continuación no venía motivado en absoluto por un sentimiento de cariño, cercanía o lealtad hacia Patiño.

"Pero en los momentos que yo he necesitado cariño ha estado ahí porque realmente lo necesitaba y ella, desinteresadamente, me mandó dos mensajes que me hicieron llorar", se sinceró.

"Te lo agradezco", dijo a cámara la presentadora, quien, además, estaba de aniversario, dado que este pasado fin de semana se cumplía un año desde que dejase de presentar Mujeres y Hombres y Viceversa y se pusiese al frente de Viva la vida, sustituyendo a Toñi Moreno, quien a su vez ocupó su puesto en el programa de los y las tronistas.

Precisamente reveló que fue este intercambio de presentadoras lo que en su momento no comprendió y por el que no lo pasó bien, dejando en el aire si fue entonces cuando María Patiño la apoyó y le envió los mensajes.

Ahora, Emma García no solo lo ve con otros ojos, sino que está la mar de contenta como se pudo comprobar en la publicación de Instagram en la que recordaba que comenzó su andadura en el programa hace 365 días.

"Un año ya de fines de semana con vosotros/as. Estoy superfeliz con vuestra compañía y con los datos. Gracias, gracias, gracias a todos/as y a ese maravilloso equipo Viva la vida, liderado por Raúl Prieto. Por muchas tardes más", comentó junto a varios emoticonos de corazones.