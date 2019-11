El xef José Andrés, reconegut com a Ambaixador Internacional de la Paella

El xef asturià José Andrés ha rebut aquest dilluns de mans de l'alcalde de València, Joan Ribó, el reconeixement com a Ambaixador Internacional de la Paella, per la seua promoció del "plat més identitari del poble valencià i dels valors de convivència i hospitalitat que el caracteritzen".

Durant la seua visita a la capital del Túria, el xef també ha mantingut una trobada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, que li ha entregat la distinció de la marca 'L'Exquisit Mediterrani'. José Andrés, a més, ha visitat el Mercat Central de la ciutat.

L'Ajuntament de València ha acollit l'acte d'homenatge al xef, "conegut a nivell mundial tant per la seua tasca creativa en els fogons com per la seua tasca en pro de la reforma de la immigració i de suport a les comunitats en dificultats", ha destacat el consistori. A aquesta cita s'han sumat també el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el regidor de Turisme, Emiliano García; i el diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor.

La distinció de José Andrés com a Ambaixador Internacional de la Paella, promoguda per la Fundació Visit València, s'emmarca en les accions del World Paella Day. L'alcalde ha agraït la dedicació del xef a la difusió del plat "estrela de la gastronomia valenciana" i la seua recepta pròpia de la dieta mediterrània.

El primer edil ha destacat el compromís del cuiner per a "eradicar la fam i la pobresa en el món" a través de l'organització World Central Kitchen, impulsada per ell, que dona ajuda i formació a persones perquè "ningú es quede sense un plat calent que portar-se a la boca". "La seua lluita per alimentar als famolencs ha valgut per a la seua candidatura a Premi Nobel de la Pau", ha recordat Joan Ribó.

El xef ha agraït totes les mostres de reconeixement i s'ha definit com "una persona que ha sigut emigrant tota la meua vida". Durant la seua intervenció ha evocat els seus inicis en la cuina en l'entorn familiar, i ha assegurat que és "molt important per a un poble entendre qui és també gràcies al que menja i als valors de la seua gastronomia".