Manuel Pina (CCOO) incide en la importancia un gobierno "estable" para impulsar políticas "necesarias"

En declaraciones a Europa Press, Manuel Pina ha evidenciado que los resultados de estos comicios han sido "similares" a los del 28 de abril, "en lo que a bloques se refiere", aunque la izquierda haya sufrido "cierto desgaste" y la derecha "una ligera subida".

Ante esta situación, ha confiado en que los partidos progresistas se pongan de acuerdo para lograr un gobierno "estable" e impulsar las políticas "necesarias". "Esta parálisis que llevamos sufriendo desde hace cuatro años está dejando a la mayoría social con las consecuencias políticas que se tomaron durante la crisis".

Por ello, ha incidido en que es necesario que se apueste por la recuperación de derechos por parte de los trabajadores y por una mejora de las condiciones de vida y laborales. "Si al final acabamos teniendo un gobierno que no sea estable o que esté absolutamente paralizado porque no se pueden conformar esas mayorías no vamos a salir de la situación por la que estamos pasando".

Respecto a la posibilidad de un pacto PSOE-PP, ha subrayado que las grandes reformas y las derogaciones de otras reformas que plantean los sindicatos no se iban a hacer: "Nos parece que eso no es lo que hemos votado ahora ni el 28 de abril. Lo que hemos votado la mayoría de los ciudadanos es un gobierno progresista que haga los cambios que nos permitan recuperar los derechos que hemos perdido".

"El 29 de abril hubiese dicho que no habría repetición de elecciones. Ahora, en caliente, también diría que no las habrá, pero no haría apuestas porque la situación es un poco peor que el 28 de abril". No obstante, "ir a una tercera repetición requeriría ya plantear cambios, no se puede entrar en una parálisis permanente".

CONTRA "MÚLTIPLES DERECHOS"

Sobre la subida de Vox, ha lamentado que lo que proponen y lo que dicen va a en contra de "múltiples derechos" que llevan muchos años reivindicando, "algunos conseguidos y otros por conseguir".

"Se está haciendo un discurso muy antisocial, pero sobre todo muy xenófobo y en muchas ocasiones muy misógino, por tanto, cuestiones que creíamos superadas como la igualdad de la mujer, el racismo o incluso el clasismo, nos parece una vuelta atrás. Nosotros vamos a combatir todas las manifestaciones que pongan en cuestión derechos que a nosotros nos parecen fundamentales".