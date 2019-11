Catalá tiende de nuevo la mano para que Ribó salga de la Alcaldía: "Compromís no merece gobernar la ciudad"

Catalá se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el acto de reconocimiento al chef José Andrés celebrado en el Ayuntamiento de València, preguntada por la posibilidad que apuntó recientemente, tras conocerse el fraude de 4 millones en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), de presentar una moción de censura contra el primer edil y por si los datos que se van conociendo sobre esta estafa podrían reforzar esta idea.

"Desde el momento en que tomé posesión le dije al Partido Socialista que no tenía por qué ser Ribó el alcalde de esta ciudad. Siempre he tendido la mano a sacar al nacionalismo radical de Compromís del Ayuntamiento", ha expuesto la responsable 'popular', que ha agregado que "en ningún caso pasa por hacer" a alguien del "Partido Socialista alcalde o alcaldesa" de València. En esta línea, ha manifestado que "el segundo partido más votado en la ciudad es el PP".

No obstante, María José Catalá ha afirmado que en todo caso los 'populares' tratarían "mucho mejor a Gómez de lo que la trata Ribó". "Es más que una evidencia", ha subrayado, al tiempo que ha considerado que lo que sucede en la EMT es "un espectáculo bochornoso de gestión".

"Más allá de la estafa -de los 4 millones de euros- se ha sacado a la luz circunstancias que son preocupantes: fallos en los protocolos de la entidad, una irresponsabilidad manifiesta de sus gestores y, sobre todo, algunos intereses que pueden resultar conflictivos en este ayuntamiento y sobre los que se han dado explicaciones insuficientes que no han resultado satisfactorias", ha aseverado.

La portavoz del PP ha pedido esperar a ver "cómo evoluciona la semana", en la que se celebra -el jueves- el pleno de presupuestos de 2020, pero ha resaltado que ella "siempre" tiende "la mano para que Ribó salga de la Alcaldía". "Siempre estoy dispuesta a este planteamiento. Lo he dicho desde el primer momento. Compromís no merece gobernar la tercera capital de España. No tiene el apoyo social que justifique que se mantengan en la Alcaldía", ha señalado.

"LO DE LA EMT VA A SEGUIR"

Respecto al fraude de la EMT, María José Catalá ha agregado que "lo de la EMT va a seguir desgraciadamente para Ribó". "Él pensaba que se podía jugar a que la gente se cansara, a sacar cortinas de humo o a que pasara el temporal pero nada de esto va a pasar. Ni nos vamos a cansar, ni va a pasar el temporal ni ninguna cortina de humo va a ser suficiente para tapar este escándalo", ha subrayado.

En este sentido, Catalá ha dicho que "cuatro millones de euros no son cuatro duros" y ha resaltado que "esto merece responsabilidades". "En cualquier empresa privada alguien habría salido de su puesto de trabajo y en esta corporación todo el mundo está aferrados al sillón y de alguna manera, chantajeándose unos a otros".

La responsable 'popular' ha pedido al alcalde que "deje de sentirse chantajeado" por el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. "Uno tiene que tener dignidad ante todo y sobre todo", ha afirmado.