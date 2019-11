Gestoso (VOX) asegura que PSOE prepara una moción de censura a López Miras que contará con el apoyo de Cs

Así ha advertido, en una entrevista al programa 'Viva la Radio de Onda Regional, recogida por Europa Press, que "no habrá presupuestos regionales para el próximo año si no se cumple el acuerdo de investidura".

Gestoso ha afirmado, así, que VOX no entrará al Gobierno regional "ni locos", no vamos a pedir entrar en el gobierno, "ahí no hacemos nada". Horas después de convertirse en la primera fuerza política de la Región en las elecciones generales, donde consiguieron tres diputados, Gestoso ha indicado que esos resultados no llevan a VOX a plantearse entrar en el gabinete de López Miras.

Tras lo que ha señalado que ese Consejo de Gobierno "es un guirigay" y además "incumple" el pacto de investidura, pasando, sobre todo Cs, de 46 a 55 direcciones generales. "Es una cosa absolutamente vergonzosa".

Luis Gestoso asegura que la victoria ha sido posible gracias a que han captado miles de votos de la izquierda, mientras que desde el PP cada vez hay más gente que llama a la puerta de VOX. "Aquí ya hemos dado el sorpasso, le hemos hecho un roto también a la izquierda; esto es imparable, la gente ha despertado, no es flor de un día". Es un movimiento "de salvación nacional".