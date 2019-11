Un home s'enfronta a 111 anys de presó per abusar de set menors de la seua congregació religiosa de Sagunt

L'home s'ha assegut aquest dilluns en la banqueta dels acusats de l'Audiència de València per quatre delictes d'agressió sexual -tresd'ells de caràcter continuat- i set delictes d'abusos -tres continuats-. Ha negat qualsevol tipus d'abús i ha assegurat que les víctimes eren els seus "col·legues" i "amics", malgrat la diferència d'edat.

La fiscal ha descrit l'acusat com la persona que es presentava davant els pares dels xiquets de la seua congregació com a educador i s'oferia a ajudar els menors en els seus estudis o a orientar-los si tenien algun problema.

Els suposats abusos i agressions a les víctimes, segons el ministeri públic, van tindre lloc tant en la vivenda de l'acusat, en una localitat de València, com en la casa d'uns familiars seus d'Andalusia, o durant acampades, viatges i trobades religioses en altres comunitats autònomes.

L'acusat ha negat aquestes afirmacions. Ha explicat que la seua funció en la congregació no era d'educador, sinó que era "una funció normal, com qualsevol altra persona", i ha insistit que la relació amb els xiquets era de "col·legues, d'amics", als quals li agradava ajudar. Ha negat besades i abraçades i ha puntualitzat: "Alguns xiquets, quan em veien, em feien una abraçada, però jo no els tocava".

En aquesta línia, ha asseverat que "en ocasions" feia classes a alguns menors però perquè li'l demanaven els pares, no perquè ell s'oferia. Les classes solia donar-les a casa dels xiquets, o bé en el menjador o bé en l'habitació. Ha dit que a vegades tancava la porta "perquè els sorolls molestaven" però no perquè aprofitava per a abusar dels menors.

També ha explicat que acompanyava alguns xiquets a la piscina. En concret, preguntat per un d'ells que pateix autisme, ha manifestat que ho va portar perquè li'l va demanar la seua àvia. "L'àvia em va demanar que ho portara a la piscina i li tirara una mà", ha asseverat.

En aquesta ocasió, la Fiscalia descriu un episodi de tocament però ell ho nega: "No vaig tocar ningú. Això no ha succeït", ha subratllat, al mateix temps que ha asseverat que ha anat moltes vegades a casa de l'àvia amb els menors i ha indicat que el pare dels mateixos li va arribar a enviar un missatge per a donar-li salutacions de part dels xiquets.

"BONS AMICS"

Una gran part de l'interrogatori de la fiscal s'ha centrat en un menor al que es va portar de viatge en múltiples ocasions. Ha indicat que quan ho va conéixer tenia 13 anys i la seua relació era de "col·legues", de "bons amics" -ell tenia 26-.

A aquest menor se'l portava amb els seus amics a sopar, a passejar o a jugar a la bitla "perquè ell volia anar i els pares li deixaven", ha insistit. "Jo no li convidava, ell volia vindre i demanava permís als seus pares", ha dit, i als seus amics els pareixia bé, segons ha comentat.

A partir de les falles de l'any 2014 van començar a quedar-se a dormir junts. Primer un cap de setmana, en sa casa, en la seua habitació "però amb diversos llits", ha puntualitzat. Però ha negat que passara res de tipus sexual. Sí ha explicat que el menor li narrava les seues experiències amb terceres persones i ha indicat que ell intentava desviar la conversa perquè "no hi ha per què parlar d'això".

En Setmana Santa se'l va portar a una casa familiar a Sevilla durant quatre dies i va dormir en una casa amb ell i la seua àvia, ha dit. I tampoc van mantindre relacions. "Això se l'ha inventat", ha asseverat. Després d'açò, es van anar junts a un càmping i va dormir amb ell en una caravana, així com a Benidorm o a Osca, entre altres escapades a les quals sempre se'l portava "pagant a mitjes", ha puntualitzat.

Amb aquest menor, a qui ha matisat que no considerava la seua parella, ha afirmat que va començar a distanciar-se l'any 2016 perquè una persona li va alertar que havia causat problemes i havia tingut un mal comportament.

Respecte a un altre menor, amb el qual ha asseverat que també va compartir en una ocasió un sofà-llit, ha dit que no li escrivia poemes d'amor ni tampoc li considerava la seua parella ni li besava. Amb altres xiquets ha dit que no se'n va anar de viatge però sí els va fer classe en ocasions. Tampoc els va donar massatges en les seues parts íntimes ni s'enfadava amb ells per rebutjar-li perquè "açò no passava", ha repetit.