La pareja de Violeta Magriñán, incómodo en 'Myhyv' por la complicidad que ella comparte con su exnovio Julen

La relación entre la ex concursante de supervivientes, Violeta Magriñán y su expareja Julen no deja de dar contenido para los seguidores del programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Ambos son compañeros de plató en el programa que vio nacer su historia de amor, esta vez con motivo de la promoción del nuevo realityCrazy Camp, donde la actual pareja de la chica de 'Mtmad' también ha participado.

Magriñán se ha referido hacia el que fue su pareja como una persona la que siempre ha deseado "lo mejor" y con que siempre ha intentado tener una buena relación. "Yo me siento mal porque nos hemos querido un montón y todos los que han visto Myhyv saben lo mucho que nos hemos querido", ha añadido la extronista.

En medio de esta conversación, la actual pareja de Violeta, Fabio Colloricchio, lucía un semblante cabizbajo sin intervenir en el discurso de su novia. Nagore Robles ha aprovechado la ocasión para preguntarle si le molesta la relación que su actual pareja mantiene con Julen.

"Me molesta que se peleen y luego se abracen", ha aclarado el ex concursante de Supervivientes. Fabio dice que el cree en "blanco o negro, o se llevan bien o no se hablan".

La 'opinionista' del programa, Sofía Suescun, ha defendido la reacción del italiano y ha dicho que cree que la relación entre Violeta y Julen se debe a unos sentimientos que siguen presentes. "Sigo pensando que vais a acabar juntos porque seguís enamoradísimos el uno del otro", ha añadido Suescun.

Violeta Magriñán ha replicado con una crítica a la colaboradora para negar sus afirmaciones: "Es lo mismo que tú has tenido que ver en la casa de 'Gran Hermano VIP".